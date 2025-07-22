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- Астрологія
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Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення
Переможниця “Битви екстрасенсів” назвала подію після якої війна в Україні може закінчитися.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачання про закінчення війни в Україні. Вона зазначила, що бойові дії закінчаться дипломатичними домовленостями.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що коли ситуація на фронті для РФ зайде у глухий кут, окупанти будуть готові до переговорів.
«Почнемо з гарних новин: вони полягають у тому, що не дивлячись на велич цієї недоімперії, вони зайшли в глухий кут. І для них ця ситуація тільки поглиблюватиметься. По-іншому не буде. Не буде успіху чи ще чогось на фронті. Чим далі — тим гірше. А тепер погані новини: у нас ситуація схожа. По силах, ми поступаємось. До цього це призведе? Доведеться домовлятись. Домовляння почнеться з торгівлі: щось на щось», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.