Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачання про закінчення війни в Україні. Вона зазначила, що бойові дії закінчаться дипломатичними домовленостями.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що коли ситуація на фронті для РФ зайде у глухий кут, окупанти будуть готові до переговорів.

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«Почнемо з гарних новин: вони полягають у тому, що не дивлячись на велич цієї недоімперії, вони зайшли в глухий кут. І для них ця ситуація тільки поглиблюватиметься. По-іншому не буде. Не буде успіху чи ще чогось на фронті. Чим далі — тим гірше. А тепер погані новини: у нас ситуація схожа. По силах, ми поступаємось. До цього це призведе? Доведеться домовлятись. Домовляння почнеться з торгівлі: щось на щось», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.