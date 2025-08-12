Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачання про закінчення війни в Україні. Вона зазначила, що поки росіян «готують до зупинення війни».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня передбачила, що жителів країни-агресорки готують до ймовірного зупинення бойових дій.

«Цей недонарод не готують до миру або закінчення війни. Їх готують до поки що зупинення та насолоджуватись тими результатами, що є. Щоб стерти питання, що росіяни — це вбивці, терористи. Щоб цього питання і у повітрі не було. Тобто щоб максимально виправдати недонацію», — сказала вона.

