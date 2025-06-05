- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 426
- Час на прочитання
- 2 хв
Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила тривожне передбачення
Екстрасенска зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні. Вона також попередила про «помсту» Росії у вигляді терактів.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
«Їм (росіянам — ред.) не до переговорів. Чхати вони на це хотіли. Зараз вони чекають від 5 до 15 днів на якусь поставку з теплої країни. Вони на це чекають і активують її, вона має принести смерть. Таке нехай не збувається. Вони вважають, що таким чином врегулюють свої невдачі та можуть на щось претендувати в плані переговорів», — сказала Яна Пасинкова.
Вона зазначила, що росіяни планують вчинити ймовірно теракт за допомогою колаборантів.
«Єдине чим ви можете допомогти собі — це піти в поліцію та розказати про всі свої підозри. Якщо ви знаєте, мовчите та нічого не робите — це тяжкий гріх та злочин», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».
Вона також зазначила, що війна в Україні може закінчитись за допомогою переговорів, сили або неочікуваного варіанту.
«Вони все-таки до чогось договоряться. Сила — це теж крутий варіант. Ще декілька успішних операцій і росіяни самі повертатимуться додому. Неочікувана допомога щедрої пані настільки нам принесе перевагу, що росіяни налякаються», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.