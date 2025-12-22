Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила тривожне передбачення

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про мирні переговори України та РФ за ініціативи США. Вона вважає, що поки не варто очікувати прогресу.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що зараз — це «ще не глухий кут».

«Це ще не кут. Дуже скоро й неочікувано буде новина, що їде останній поїзд. І ми тільки сьогодні, от акція тільки сьогодні, тільки для нас, ми можемо в той поїзд залізти. Але це все мильна бульбашка та великий обман», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.