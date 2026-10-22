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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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18
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2 хв

Закінчення війни в Україні: тарологиня назвала несподіваний знак

Тарологиня озвучила пророцтво та назвала знак, після якого війна в Україні закінчиться.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Тарологиня та дослідниця сновидінь Тетяна Василівна розповіла про своє видіння про закінчення війни в Україні. Вона зазначила, що війна піде на спад, коли в обіг вийде нова валюта.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Тарологиня зазначила, що буде знак про те, що війна закінчиться. Вона додала, що їй наснився віщий сон, частина з якого уже збулась.

«Мій друг мені хотів дати гроші, але я звернула увагу на те, що цих грошей я ніколи не бачила. І що я можу за них купити, якщо це не існуюча валюта? Я його почала запитувати, що це? Він мені говорить: „Як ти не знаєш? Це нова валюта“. Я навіть не зрозуміла, чи це гривня українська, чи це євро. Але дуже схожі ці банкноти були, як на гривню, так і на євро, тому що вони були різнокольорові і дуже яскраві. І ось коли в обіг вийде ця валюта, це буде останнім знаменням, останнім етапом, після якого війна піде на спад. Тобто останній символ у моєму сні — це поява оновленої валюти, нових банкнот», — сказала Тетяна Василівна.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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