Закінчення війни в Україні у "найближчі місяці": переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні у найближчі місяці. Вона наголосила, що ймовірно цього не станеться.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Яну Пасинкову запитали про заяву самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, який передбачив, що війна Росії проти України може закінчитись найближчим часом.

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Переможниця «Битви екстрасенсів» зазначила, що білоруський диктатор нічого не знає про реальні плани Путіна.

«Він дуже хоче, щоб це закінчилося. Чому? Тому що весна. Його попередили, що якщо до кінця весни не закінчиться війна, то він стає до станка або він стає до руж’я. Тобто він бере найактивнішу участь за ці 5 років від 2022. Він бере активну участь і також своїми людьми починає махатися. Проти кого? Проти нас чи проти Європи? Це величезне питання», — зауважила тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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