Закінчення війни в Україні: відьма здивувала передбаченням про переговори

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Українська відьма Марія Тиха вважає, що Росія не готова до мирних переговорів. Російський диктатор Путін не хоче закінчення війни.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«У Путіна вже настрій не дуже, якась у нього проблема. Він вважає, що „такий великий“ не повинен йти на поводі у „якогось хлопчика“, — передбачила вона.

Реклама

Марія Тиха зазначила, що росіяни хитруватимуть і не погодяться на закінчення війни в Україні найближчим часом, а переговори можуть затягнутися і до літа.

«Про закінчення війни поки не йдеться. На якихось територіях буде тиша, десь посиляться бої. Росіяни вимагатимуть віддати їм окуповані території. Мовляв, ми приїдемо, якщо ви нам віддасте», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.