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- Астрологія
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Закінчення війни в Україні: відьма здивувала передбаченням про переговори
Відьма Марія Тиха зробила передбачення про те, чого очікувати в Україні та чи закінчиться війна.
Українська відьма Марія Тиха вважає, що Росія не готова до мирних переговорів. Російський диктатор Путін не хоче закінчення війни.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
«У Путіна вже настрій не дуже, якась у нього проблема. Він вважає, що „такий великий“ не повинен йти на поводі у „якогось хлопчика“, — передбачила вона.
Марія Тиха зазначила, що росіяни хитруватимуть і не погодяться на закінчення війни в Україні найближчим часом, а переговори можуть затягнутися і до літа.
«Про закінчення війни поки не йдеться. На якихось територіях буде тиша, десь посиляться бої. Росіяни вимагатимуть віддати їм окуповані території. Мовляв, ми приїдемо, якщо ви нам віддасте», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.