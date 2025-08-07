Закінчення війни в Україні: відомий астролог розповів, як "карма" покарає Росію

Влад Росс / © ТСН

Відомий астролог Влад Росс спрогнозував розвал Росії після закінчення війни з Україною. Він передбачає, що на РФ чекає «карма» через злочини проти України.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналі «Астрофеномен».

Влад Росс передбачає розпад Росії через війну проти України.

«Росія розпадеться. Немає жодного шансу, що це збережеться. От СРСР напав на Афганістан і розвалився. Росії не варто було нападати на Україну. Після війни з Україною не залишитися Російської Федерації. Вони завжди воювали, завжди розширювалися, а залишиться лише Московія. Вибір був такий: або ви залишається у своїх кордонах, або нападаєте на Україну та розвалюєтесь. Кавказ, Якутія, Сахалін, Татарстан, Дагестан, Камчатка — ніхто не захоче бути з Московією», — заявив Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.