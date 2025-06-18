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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Закінчення війни в Україні: відомий астролог Влад Росс назвав нову дату

Відомий астролог Влад Росс назвав нову дату, коли може закінчитись війна в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс

Відомий астролог Влад Росс назвав нову дату, коли в Україні може закінчитись війна.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен.

Влад Росс зазначив, що за його найгіршим прогнозом війна в Україні може закінчитись 2029 року.

«Найпесимістичніший прогноз — це кінець 2029 року. Саме тоді закінчується цей зловісний період Юпітеру. А він почався восени 2021 року, коли „ліліпутін“ ухвалив рішення напасти на Україну. А закінчиться від листопад-грудень 2029 року. Далі — починається період Сатурну, який означає гроші. А тому мій прогноз від 2030 року Україна ввійде у ЄС, НАТО та буде дуже заможною країною», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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