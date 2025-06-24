Закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням

Влад Росс / © ТСН

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Відомий український астролог Влад Росс зробив нове передбачення про закінчення війни в Україні.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Астролог зазначив, що вже цього літа можливе перемир’я.

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«Цього літа в будь-який момент може настати перемир’я. Тобто кожного дня літа аж до 1 вересня», — заявив він.

Влад Росс також передбачив ймовірність повалення влади Путіна. Це можуть зробити або українські спецслужби, або оточення російського диктатора. Також відомий астролог закликав спостерігати за новинами про погіршення стану здоров’я у російського диктатора.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.