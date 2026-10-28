Закінчення війни в Україні вже у грудні: переможниця "Битви екстресенсів" ошелешила передбаченням

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала інформацію про ймовірне закінчення війни в Україні вже у грудні. Вона зазначила, що цього не станеться через Росію.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Тарологиня прокоментувала інформацію про те, що Трамп хоче підписати угоду про завершення війни в Україні прямо в своєму гольф-клубі у Майамі на грудневому саміті G-20.

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«Значить, якщо мова іде про підписання угоди і стоп війни, то такого не буде. Ще не вистигне чорнило на папері зафіксуватися, як по нам вже буде прилітати. Так що всі свої угоди вони засовують собі поки що в одне місце, так як вони цього хочуть, такого не буде», — переконана екстрасенска.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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