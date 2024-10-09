Закінчення війни в Україні: відомий астролог ошелешив прогнозом

Астролог Володимир Бадіян ошелешив прогнозом щодо закінчення війни в Україні. Він зробив оптимістичний і песимістичний прогнози.

Про це Бадіян розповів на YouTube-каналі "Мій світ".

На думку астролога, у нас є два варіанти:

Перший варіант , за словами Бадіяна, – війна закінчиться цієї весни.

, за словами Бадіяна, – війна закінчиться цієї весни. Другий варіант – вона триватиме ще щонайменше рік.

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Однак, експерт переконаний, що це станеться несподівано.

"Війна закінчиться раптово. Війна має завершитися навесні. Все йде циклами. І від самого початку було видно, що вона або закінчиться через рік, або триватиме. Якщо війна не закінчується навесні – вона триватиме ще рік. За моїми останніми прогнозами, війна закінчиться у 2026-2027 роках. 2027 рік – це менш імовірно. Але у 2025 році може статися щось значне в плані переговорів – ось так", – прогнозує астролог.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Росс передбачив, що закінчення війни в Україні до листопада неможливе. Він наголосив, що війна може закінчитися у травні 2025 року і навіть назвав точну дату.

"Я вже давно кажу, що найкрасивіша дата – 25.05.2025. У нас є один поворот долі – або війна закінчується в травні, або вона розтягнеться до наступного року. Усі вже народні депутати готуються до парламентських виборів і до президентських теж. Начебто все намічено на кінець травня", – сказав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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