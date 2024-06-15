Залишилось кілька днів: відомий віщун сказав, коли почнеться Третя світова війна

Третя світова війна почнеться уже за кілька днів — у вівторок, 18 червня.

Таке передбачення зробив Кушал Кумар, якого називають індійським Нострадамусом, пише видання Daily Star.

"У вівторок, 18 червня 2024 року, спостерігається найсильніший планетарний стимул для початку Третьої світової війни, хоча 10 і 29 червня також ризиковані дні", — сказав він.

Раніше ясновидець напророкував зростання напруженості між Ізраїлем та ХАМАСом, Південною й Північною Кореєю, Китаєм і Тайванем, а також Росією і НАТО.

Віщун також стверджує, що 10 червня можна було спостерігати низку подій, що призвели до ескалації: терористичні атаки у Пакистані, перехід північнокорейських солдатів в Південну Корею через демаркаційну лінію, а також зростання напруженості між Ізраїлем і Ліваном. На його думку, це незаперечні докази того, що його пророцтво справджується.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.