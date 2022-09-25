"Затягування війни": астролог дав прогноз щодо бойових дій в Україні та дій Путіна

Оголошена в Росії мобілізація затягне війну проти України і може бути багато жертв. Це триватиме доти, допоки диктатор Володимир Путін буде при владі.

Зрештою, кремлівський диктатор зазнає поразки у війні.

Такий прогноз склав астролог Дмитро Уранус, пише УНІАН.

"Мобілізація в Росії, затягування війни і величезні жертви – дуже вірогідні, практично неминучі. Але це за умови, якщо Путін залишиться при владі..." –– прогнозує Уранус.

"Путін розуміє, що якщо зупинить війну зараз, програє зараз, його розірвуть свої ж. А попереду такі дати..." – додав він.

За словами астролога, на сьогодні президент Росії не знає, як поводитися і що робити в разі програшу.

"Саме тому цей нелюд продовжить війну завдяки воєнному стану і мобілізації в Росії, але все одно зазнає поразки. Через пів року, рік, півтора – неважливо, головне – підсумок буде саме таким", – переконаний Уранус.

Він додав, що поразку Путіну повинні завдати самі росіяни, адже тепер питання стоїть так: або він, або вони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Путін хоче закінчити війну до 15 листопада та мріє, аби Україна капітулювала та здалася.

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