Завершення війни, переговори про мир та нова епоха: астрологиня зробила прогноз на рік для України

Коли закінчиться війна в Україні, які чинники можуть на це вплинути, та якою буде країна після перемоги – на це та інші питання відповіла астрологиня Ольга Медвецька.

Так, астрологиня склала прогноз для України на цілий рік.

Про це повідомляє "УНІАН".

Від 5 вересня ситуація на фронті почне ставати дедалі "гарячішою". Проте вже в кінці жовтня настане кульмінаційний період війни. Саме тоді на небосхилі відбуватимуться важливі астрологічні події.

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Так, суттєві зміни віщує сонячне затемнення 25 жовтня. Оскільки затемнення відбуватиметься під час точного напруженого аспекту між Сатурном та Ураном, це означатиме фінальну битву між минулим та майбутнім, між закляклим авторитаризмом та новітньою демократією, між підлеглістю та свободою.

Астрологиня зазначила, що події саме цього періоду матимуть вирішальне значення і покажуть результати війни на полі бою.

Переговори про мир

Від 30 жовтня стартує період ретроградності планети війни та агресії – Марсу. Тоді розпочнуться переговори чи розмови про їхнє поновлення щодо реального ухвалення мирової угоди. Медвецька прогнозує, що це буде розв’язкою конфлікту, що почався від 2015 року – коли був укладений "Мінськ-2".

Астрологиня вважає, що основні домовленості будуть досягнуті 8-9 грудня, але загалом усі перемовини триватимуть до 13 січня 2023 року.

Усі угоди будуть укладені і між іншими державами та/або міжнародними організаціями. З-поміж іншого вони стосуватимуться візового режиму чи інших правил пересування світом, а також економічної взаємодії.

Згідно з прогнозом, набудуть чинності нові домовленості після 13 січня і до 17 березня 2023 року. Тоді є відбудеться їхня імплементація на рівні подій.

Якою буде весна для України

Медвецька зауважила, що у другій половині березня Сатурн перейде до знаку Риб на найближчі два роки. Це принесе багато неприємностей, адже саме таке положення займав Сатурн у 30-х роках, коли відбувалися сталінські репресії, у 60-х – брежнєвські гоніння, коли активно застосовувалась каральна психіатрія, а також у90-х – панування мафії та "нових рускіх". Тож малоприємні моменти можливі до 2025 року.

Але тішить, що на момент входу до знаку Риб Сатурн не має напружених аспектів. Це означає зовсім протилежні наслідки на рівні подій – звільнення політв’язнів та репресованих, каяття у скоєному фігур світового значення, допомога нужденним на глобальному законодавчому рівні та закінчення авторитаризму.

Астрологиня зазначила, що з авторитаризмом точно доведеться покінчити. Адже в останній тиждень того березня 2023 року планета руйнування і трансформації Плутон почне повільно переходити до знаку свободи та революцій Водолія. Пробуде він там найближчі 20 років (за виключення другої половини 2023 року, коли Плутон буле ретроградним і повернеться до знаку Козерога).

Нова епоха

Медвецька прогнозує, що розпочнеться нова епоха, яка ознаменується створенням нових міждержавних об’єднань з демократичними принципами. Їхньою основою будуть рівність усіх учасників з можливим скасуванням права вето в "обраних" держав. Дуже ймовірно, що Україна пов’яже своє майбутнє з однією з таких організацій або й узагалі стане засновницею.

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Від кінця березня до 1 травня 2023 року у світі зростатимуть революційні настрої, що будуть спрямовані на повалення єдиновладдя. Проте від багатьох чинників залежить те, чи розгоряться справжні революції у цей період, чи вже після 2024 року.

Щодо літа 2023 року, то визначних подій астрологиня не віщує.

Небезпечні дати

У найближчі пів року очікуються такі дні підвищеної небезпеки:

5-8 вересня,

23-30 жовтня,

28 грудня 2022 року – 2 січня 2023 року,

24-31 січня 2023 року.

У ці періоди високою є ймовірність великих катастроф природного, техногенного та військового характеру.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше тарологиня назвала українські міста, куди можуть повторно наступати російські окупанти.

Росія влаштує в себе теракти і звинуватимуть в них Україну / Ігор Рейтерович

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