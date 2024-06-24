Завершення війни в Україні: провидиця розповіла, що буде з окупованими територіями

До припинення бойових дій в Україні залишилося декілька місяців. Проте повернення територій, захоплених Росією, до кордонів 1991 року найближчим часом, ймовірно, не відбудеться.

Про це розповіла провидиця Поліна Корнієнко на YouTube-каналі "Чорним по білому".

Вона вважає, що восени 2024 року бойові дії в Україні припиняться в результаті укладеної угоди з Росією, а вже навесні 2025 року додому повертатимуться українські військовополонені, проте повернення окупованих РФ територій найближчим часом може не статися.

За відчуттям провідиці, українцям зараз не варто концентруватися на темі повернення територій, оскільки це вже перейшло у межі торгово-політичних питань.

"Якими би не були цінними для нас наші території – хтось там виріс і бігав тими вулицями в дитинстві, у когось залишився будинок і велика частина його життя, в когось там поховані батьки, але це вже питання інших відносин.

Зараз головним повинно бути те, щоб припинилися вбивства, військові з фронту повернулися додому, а Україна почала життя по-іншому, де головним буде відновлення і процвітання, мирне і забезпечене життя людей", – сказала Корнієнко.

За словами ясновидиці, припинення бойових дій і кровопролиття стане результатом домовленостей між Україною і Росією, адже це буде в основі угоди, відповідно до якої можна буде зробити висновок, що країни починають домовлятися.

"Загальна енергетика Росії зараз стає теплішою і можливостей домовитися стає більше, ніж на початку чи через рік війни", – пояснила Корнієнко.

Вона додала, що до процесу перемовин з РФ залучать представників й інших країн.

А щодо форми угоди, то вона буде міжнародним актом: "тимчасовим чи постійним".

"Але на тонкому плані вже є сформовані умови, варіанти, на яких бойові дії можуть припинитися. І Росія ближче до осені стане більш лояльною щодо цих умов, з нею можна буде вже говорити. Тобто, восени станеться щось, завдяки чому Росія змінить мотиви війни за ці 2,5 роки", – розповіла вона.

Чи повернуться біженці до України

За словами провідиці, після припинення бойових дій до України повернуться 10-15% тих українців, які змушені були покинути домівки і прожили ці 2,5 роки за кордоном. Вона зауважила, що наші громадянуи "будуть пробувати повернутися".

"Причому вони будуть добре розуміти, куди і на що вони повертаються, бо їм доведеться будувати своє життя з нуля. Взагалі, в Україну буде приїжджати багато туристів, які захочуть тут жити – вони теж будуть входити в ці 10-15 %", – додала вона.

Також Корнієнко прогнозує поглиблення демографічної кризи – в 2026-2027 роках будуть масово розпадатися родини і буде пік розлучень, оскільки багато сімей не витримають випробування стосунків розлукою, часом, відстанню.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" раніше дала відповідь на питання: чи закінчиться війна в Україні 2024 року. За її словами, це навряд чи станеться, проте є деякі прогнози щодо покращення ситуації.

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