Завершився останній ретроградний Меркурій 2021: правила поведінки

Особливо хорошим період директного Меркурія буде для Близнюків і Дів.

19 жовтня завершився останній період ретроградного Меркурія в 2021 році, знову рухатися у зворотний бік він буде вже в наступному році.

Меркурій: астрономія

Меркурій — найближча до Сонця планета Сонячної системи, найменша з планет земної групи. Її період обертання навколо Сонця становить всього 87,97 земної доби — найкоротший серед усіх планет Сонячної системи.

Меркурій: міфологія

Ця планета названа на честь давньоримського бога торгівлі — швидкого Меркурія, оскільки вона рухається по небу швидше за інших планет. Меркурій в давньоримській міфології бог-покровитель торгівлі, прибутку і збагачення, син бога неба Юпітера. До його атрибутам відносяться жезл кадуцей, крилаті шолом і сандалі, а також часто грошовий мішечок. У давньогрецькому пантеоні Меркурію відповідає Гермес.

Меркурій: астрологія

Меркурій завідує передачею інформації — це мова, розмови, засоби масової інформації — газета, телевізор, Інтернет. До Меркурія відноситься довідкова служба, пошта, таксі, короткі поїздки, прогулянки пішки, таблички, які вказують куди йти, де що знаходиться, і в чому історичне значення даного місця і навіть бейджики із зазначенням імені співробітника.

Ретроградний і прямий рух Меркурія: що це

Директно планети з високою швидкістю руху виявляють свій принцип легко і інтенсивно, Меркурій в прямій фазі руху "відповідає" за гостроту розуму, товариськість, допитливість, непосидючість і кмітливість. Потрібна інформація знаходиться і засвоюється легко. Людина легко вчиться тому, чому хоче вчитися — що називається «схоплює на льоту», легко знаходить потрібні зв'язки, легко домовляється з людьми. Меркурій допомагає критично сприймати будь-яка думка, ретельно перевіряти будь-яку інформацію, бути самостійним у судженнях.

Якщо в звичайний час Меркурій допомагає у розв'язанні проблем, пов'язаних з навчанням, торгівлею, переговорами і спілкуванням, то в ретроградній фазі все вивернуто навиворіт. Ретроградний Меркурій трапляється три рази в році і триває рівно 21 день. Астрологи зазначають, що періоди ретроградності планет — важливі періоди астрологічного року.

Прямий Меркурій — це основна фаза планети, коли є астрологічні передумови, щоб все, що стосується Меркурія, було в порядку. Саме на цій фазі слід робити значущі покупки, укладати контракти, призначати важливі зустрічі, витрачати гроші. Це найдовша за часом фаза планети.

Директний Меркурій: що потрібно робити

почати навчання або курси підвищення кваліфікації;

налагодити контакти з важливими для вас людьми;

вдумливо спілкувалися з іншими людьми;

шукати класних фахівців для своєї компанії серед знайомих;

розширювати коло знайомих;

купувати речі;

укладати договори;

прислухатися до порад і рекомендацій;

проводити розрахунки;

реалізовувати серйозні проєкти;

планувати;

втілювати в життя ідеї;

здійснювати фінансові операції;

визначитися зі своїми пріоритетами на майбутнє;

проходити медичну діагностику;

просуватися вперед в сферах, де покровителем Меркурій тощо.

Особливо хорошим період директного Меркурія буде для Близнюків і Дів, адже вважається, що саме цими двома знаками зодіаку управляє ця планета.

Читайте також:

Ретроградний Меркурій: під його впливом Земля перебуватиме аж до 18 жовтня

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання