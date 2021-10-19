Завершився останній ретроградний Меркурій 2021: правила поведінки

Особливо хорошим період директного Меркурія буде для Близнюків і Дів.
19 жовтня завершився останній період ретроградного Меркурія в 2021 році, знову рухатися у зворотний бік він буде вже в наступному році.
Меркурій: астрономія
Меркурій — найближча до Сонця планета Сонячної системи, найменша з планет земної групи. Її період обертання навколо Сонця становить всього 87,97 земної доби — найкоротший серед усіх планет Сонячної системи.
Меркурій: міфологія
Ця планета названа на честь давньоримського бога торгівлі — швидкого Меркурія, оскільки вона рухається по небу швидше за інших планет. Меркурій в давньоримській міфології бог-покровитель торгівлі, прибутку і збагачення, син бога неба Юпітера. До його атрибутам відносяться жезл кадуцей, крилаті шолом і сандалі, а також часто грошовий мішечок. У давньогрецькому пантеоні Меркурію відповідає Гермес.
Меркурій: астрологія
Меркурій завідує передачею інформації — це мова, розмови, засоби масової інформації — газета, телевізор, Інтернет. До Меркурія відноситься довідкова служба, пошта, таксі, короткі поїздки, прогулянки пішки, таблички, які вказують куди йти, де що знаходиться, і в чому історичне значення даного місця і навіть бейджики із зазначенням імені співробітника.
Ретроградний і прямий рух Меркурія: що це
Директно планети з високою швидкістю руху виявляють свій принцип легко і інтенсивно, Меркурій в прямій фазі руху "відповідає" за гостроту розуму, товариськість, допитливість, непосидючість і кмітливість. Потрібна інформація знаходиться і засвоюється легко. Людина легко вчиться тому, чому хоче вчитися — що називається «схоплює на льоту», легко знаходить потрібні зв'язки, легко домовляється з людьми. Меркурій допомагає критично сприймати будь-яка думка, ретельно перевіряти будь-яку інформацію, бути самостійним у судженнях.
Якщо в звичайний час Меркурій допомагає у розв'язанні проблем, пов'язаних з навчанням, торгівлею, переговорами і спілкуванням, то в ретроградній фазі все вивернуто навиворіт. Ретроградний Меркурій трапляється три рази в році і триває рівно 21 день. Астрологи зазначають, що періоди ретроградності планет — важливі періоди астрологічного року.
Прямий Меркурій — це основна фаза планети, коли є астрологічні передумови, щоб все, що стосується Меркурія, було в порядку. Саме на цій фазі слід робити значущі покупки, укладати контракти, призначати важливі зустрічі, витрачати гроші. Це найдовша за часом фаза планети.
Директний Меркурій: що потрібно робити
- почати навчання або курси підвищення кваліфікації;
- налагодити контакти з важливими для вас людьми;
- вдумливо спілкувалися з іншими людьми;
- шукати класних фахівців для своєї компанії серед знайомих;
- розширювати коло знайомих;
- купувати речі;
- укладати договори;
- прислухатися до порад і рекомендацій;
- проводити розрахунки;
- реалізовувати серйозні проєкти;
- планувати;
- втілювати в життя ідеї;
- здійснювати фінансові операції;
- визначитися зі своїми пріоритетами на майбутнє;
- проходити медичну діагностику;
- просуватися вперед в сферах, де покровителем Меркурій тощо.
Особливо хорошим період директного Меркурія буде для Близнюків і Дів, адже вважається, що саме цими двома знаками зодіаку управляє ця планета.
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