Збулося жахливе передбачення Ванги про 2025 рік: що ще вона напророкувала

Реклама

Легендарна провидиця, відома своєю здатністю передбачати великі глобальні події, точно попередила про руйнівні землетруси, які прокотилися по всьому світу за останній тиждень. Ванга, яку називають "Балканським Нострадамусом", пророкував, що 2025 рік принесе нищівні землетруси, а Європу потрясе руйнівна війна.

Про це пише Daily Mail.

У виданні зазначають, що ворожка точно передбачила теракт 11 вересня 2001 року у США, смерть принцеси Діани та піднесення Китаю до її смерті в 1996 році.

Реклама

Зараз, коли спустошені громадянською війною М’янма та Таїланд намагаються оговтатися після руйнівних землетрусів, прогнози Баби про землетруси, які спустошують світ, виглядають моторошно правдивими.

На додаток до незліченних землетрусів, які вразили різні частини земної кулі минулого тижня, країна Океанії Тонга також постраждала від землетрусу магнітудою 7,1, що призвело до попередження про цунамі для цієї тихоокеанської острівної країни.

Серед інших прогнозів, зроблених на 2025 рік, ворожка стверджувала, що чума може охопити земну кулю, а світ може вступити в контакт з інопланетянами. Поряд зі своїми передбаченнями щодо кліматичних криз, Баба Ванга також передбачила, що Європу потрясе руйнівна війна та всесвітня економічна катастрофа.

Її слова збігаються з передбаченнями іншого відомого пророка - Нострадамуса. Нострадамус передбачив похмуру долю на цей рік, попереджаючи, що Англія побачить, що «жорстокі війни» вибухнуть з «її флангів".

Нострадамус, який жив у Франції в 16 столітті і був названий «найвідомішим провидцем» в історії, передбачив «зменшення впливу західних держав» і «появу нових світових держав».

Зауважимо, що передбачення Ванги сягають до 5079 року, коли вона вірить, що настане кінець світу. Ванга також заявляла, що до 2043 року в Європі пануватиме мусульманське правління, а комунізм пошириться світом у 2076 році. Вона очікувала, що до 2028 року люди почнуть освоювати Венеру.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше ми писали, що говорив Нострадамус про війну в Україні та дату її закінчення.