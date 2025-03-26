"Живий Нострадамус" попередив світ про "різкі зміни" через президенство Трампа

"Живий Нострадамус" зробив нове передбачення про президентство Трампа. Що він сказав?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

38-річного Атоса Саломе з Бразилії часто називають "живим Нострадамусом", оскільки він нібито правильно передбачив минулі катастрофи, включаючи пандемію коронавірусу, смерть королеви Єлизавети та глобальний збій у роботі Microsoft. Тепер Саломе виступив з моторошним попередженням щодо президента Сполучених Штатів, заявивши, що Трамп, швидше за все, створить "глобальну економічну нестабільність".

Про це пише dailymail.co.uk.

Екстрасенс вважає, що з поверненням Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року США вступили в нову фазу політичної та економічної трансформації.

На думку екстрасенса, рішення Трампа можуть спричинити сейсмічні зміни в міжнародному порядку, змусивши створювати нові альянси, які кинуть виклик американському впливу.

Екстрасенс вважає, що Трамп робить ставку на розвиток штучного інтелекту. Тоді як Європейський Союз намагається запровадити суворі правила щодо штучного інтелекту, а Китай продовжує інвестувати значні кошти в технології, щоб конкурувати з американським домінуванням.

Саломе попередив, що посилення Силіконової долини може викликати глобальну реакцію.

На думку екстрасенса, інші країни шукатимуть способи обмежити вплив американських великих технологій або через регулювання, або через заохочення створення місцевих альтернатив.

Крім того, він передбачив, що неконтрольований розвиток штучного інтелекту може призвести до неочікуваних наслідків, які вплинуть як на економіку, так і на світову політику.

Він переконаний, що і через енергетичну політику Трампа можливі наслідки для світу. Він також прогнозує конкуренцію між США та БРІКС.

Він також прогнозує протести у США, що "стане випробовуванням для Трампа".

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