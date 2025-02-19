"Живий Нострадамус" зробив моторошне передбачення на 2025 рік: "Найгірше попереду"

Відомий екстрасенс із Бразилії зробив передбачення про Третю світову війну та розвиток штучного інтелекту. Що він сказав?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Бразильський екстрасенс, який передбачив десятки глобальних подій 2024 року, попередив, що людству необхідно переоцінити свій зв'язок з технологіями. 38-річного Атоса Саломе з Бразилії часто називають "живим Нострадамусом", оскільки він нібито передбачив минулі катастрофи, включно з пандемією коронавірусу, смертю королеви Єлизавети та глобальним збоєм у роботі Microsoft.

Про це пише dailymail.co.uk.

У грудні Саломе з жахом передбачив, що Третя світова війна неминуча. На тлі зростання напруженості в усьому світі він попередив, що ми стоїмо на порозі Третьої світової, сказавши, що "найгірше ще попереду".

Він попередив про проблеми, пов'язані з використанням технологій і кібервійни як основних форм ведення бойових дій у двадцять першому столітті.

Саломе сказав: "Це не просто війна людей, а війна машин, і що в цьому аспекті буде далі?".

Також екстрасенс попереджає, що 2025 рік стане роком, коли "людство вступить у життєво важливий переломний момент завдяки новим технічним досягненням".

Він вважає, що 2025 рік буде роком радикальних інновацій, але також і безпрецедентних викликів. З розвитком штучного інтелекту, квантових обчислень і медичних досягнень, за його словами, світ може опинитися на межі революційного прогресу або неминучої катастрофи.

"Цей розвиток є революційною зміною, яка зробить класичні комп'ютери непотрібними для певних операцій. Нинішні протоколи шифрування стикаються з невідворотною небезпекою, яка може спричинити нестабільність цифрової безпеки", – заявив він.

Саломе прогнозує, що медіаконтент, створений штучним інтелектом, поглине індустрію розваг і стане домінувальним. Він також висловив занепокоєння з приводу виробництва фільмів, створених за допомогою штучного інтелекту, де актори віртуальні, а сценарій згенерований штучним інтелектом.

Він додав: "Використання глибоких фейків для політичної пропаганди створює ризик спровокувати нову історичну крайність дезінформації".

Саломе вважає ймовірним проведення першої гібридної Олімпіади за участю людей і машин.

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