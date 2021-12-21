Зимове сонцестояння 21.12.2021: що потрібно робити, чого уникати і як правильно загадати бажання

Зимове сонцестояння 21.12.2021: що потрібно робити, чого уникати і як правильно загадати бажання

День зимового сонцестояння святкується практично у всіх світових культурах.

Зимове сонцестояння — момент, коли Сонце проходить для Північної півкулі через найпівденнішу точку екліптики (у XXI столітті відбувається 20 — наприкінці століття, 21 або 22 грудня), або в Південній півкулі через саму північну.

Зимове сонцестояння: що це

У різних культурах тлумачення цієї події сприймалося по-різному, але більшість народів воно розцінювалося як відродження, у цей час влаштовувалися свята, зустрічі, ритуали та інші урочистості. Сонцестояння, можливо, були особливими моментами річного циклу, навіть у часи неоліту. Зимове сонцестояння було надзвичайно важливим у житті первісної громади, оскільки люди не були впевнені в тому, що вони добре підготувалися до зими протягом попередніх дев'яти місяців, і що вони зможуть пережити цю зиму. Оскільки зимове сонцестояння є поворотною подією у присутності Сонця на небі, воно дало привід повсюдного виникнення концепції народження чи відродження богів. Наразі день зимового сонцестояння святкується практично у всіх світових культурах. У християнських Церквах, що перейшли на григоріанський календар, у ці дні святкується Різдво Христове. Православ'я використовує юліанський календар, за яким дата Різдва збігалася із зимовим сонцестоянням 2 тисячі років тому, але тепер змістилася пізніше на півмісяця. У слов'ян у день зимового сонцестояння відзначалося народне свято Коляда, у німецьких народів — Йоль. Останні два свята зараз активно святкують сучасні неоязичники.

Зимове сонцестояння 21.12.2021: езотерика

Езотерики та астрологи вважають, що день зимового Сонцестояння – найважливіший та енергетично сильний день у році. Через це сам день сонцестояння важливо провести на енергетичному підйомі, радісно та усвідомлено.

Все, що ми хочемо вкласти у Новий рік свого життя, треба вкласти у цей день. Зараз слушний час для перетворення енергії, переродження, знаходження свого духовного шляху, залучення удачі на майбутній рік, закладки нового циклу.

Дата зимового сонцестояння у 2021 році випадає на 21 грудня о 17-59 за київським часом. Після цього моменту день почне збільшуватись і справа піде до весни.

Зимове сонцестояння 21.12.2021: що потрібно робити

займатися благодійністю;

загадувати бажання;

наряджати ялинку;

ворожити, наприклад, на кохання;

вітати сонце після найдовшої ночі на рік.

Зимове сонцестояння 21.12.2021: що категорично заборонено

зловживати спиртним;

ходити у брудному одязі;

зустрічати цей день у неприбраному будинку;

ображатися, лаятися та провокувати конфлікти;

позичати і позичати;

виявляти скупість і скупитися.

Зимове сонцестояння 21.12.2021: ритуал для виконання бажань

День зимового сонцестояння — ідеальний час для проведення обрядів та ритуали, щоб залучити до життя позитивні зміни.

Для того, щоб зробити ритуал для виконання бажань, потрібно два аркуші паперу та ручка. У день зимового сонцестояння на одному аркуші слід написати все негативне, що відбувається в житті, те, з чим хочеться розпрощатися, а на іншому – мрії та побажання.

Після того, як листок з негативом буде заповнений, його потрібно розірвати на дрібні шматочки та спалити на вулиці. Ці шматочки потрібно випускати за вітром, а позитивний лист закріпити в будинку над дзеркалом або носити в робочому блокноті 2022 року.

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