Зимове сонцестояння 21 грудня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сонцестояння, можливо, були особливими моментами річного циклу, навіть у часи неоліту.
Зимове сонцестояння — астрономічне явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця досягає найбільшого значення. У різних культурах ця подія тлумачилася по-різному, але в більшості народів її сприймали як відродження, у цей час влаштовували свята, зустрічі, ритуали та інші урочистості. Астрологи та езотерики вважають цю дату своєрідним порталом у майбутнє, коли варто загадувати бажання та вірити у чудеса, адже зимове сонцестояння - язичницький предок сучасного Різдва.
Тому читайте детальний і точний гороскоп для зимового сонцестояння 21 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Любіть людину, якою ви стаєте. Будь-яка ваша помилка чомусь вас буде навчати. Куди б ви не подивилися, слід знаходити радість.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Ваша робота немає бути ідеальною, щоб бути успішною. З дня в день ви ростете та розвиваєтеся. Зараз ви намагаєтеся бути кращою людиною, ніж раніше.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Прогрес складається з маленьких кроків. Тому будьте впевнені в собі, у вас все вдасться.
РАК (22 червня-22 липня)
Творча енергія тече крізь вас. З кожним днем ви стаєте все креативніше і креативніше.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Будьте винахідливими та впевненими у собі. Проявляйте творчий підхід у всіх сферах вашого життя.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Нехай ваше відображення надихає вас щодня. Прикличе у ваше життя енергію і ясність, щоб вони допомагали вам рухатися далі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Не забувайте про силу комунікації, адже вона допомагає вам висловлювати та втілити ваші творчі ідеї у життя. Зміцнюйте впевненість у своїх силах.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Нехай вся негативна енергія довкола вас перетвориться у позитивну. Подякуйте всесвіту за зміни довкола вас.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Сьогодні будьте вдячні за їжу у вас на столі та дах над головою, за комфорт, в якому ви живете та сім'ю, яка вас підтримує. Проведіть цей день з вдячністю.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Відкрийте в собі силу, яка прихована глибоко всередині. Сьогодні хороший день для медитації та споглядання. Не забувайте дякувати собі за маленькі звершення.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Черпайте свої сили у природі. Зробіть сьогодні маленьку прогулянку для підтримки життєвого балансу. Прислухайтеся до інтуїції та її підказок.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Повність свій дім позитивною енергією. Потурбуйтеся про оселю, в якій ви живете. Зробіть свою кухню серцем дому та місцем для духовних практик.
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