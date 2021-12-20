Зимове сонцестояння 21 грудня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сонцестояння, можливо, були особливими моментами річного циклу, навіть у часи неоліту.

Зимове сонцестояння — астрономічне явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця досягає найбільшого значення. У різних культурах ця подія тлумачилася по-різному, але в більшості народів її сприймали як відродження, у цей час влаштовували свята, зустрічі, ритуали та інші урочистості. Астрологи та езотерики вважають цю дату своєрідним порталом у майбутнє, коли варто загадувати бажання та вірити у чудеса, адже зимове сонцестояння - язичницький предок сучасного Різдва.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для зимового сонцестояння 21 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Любіть людину, якою ви стаєте. Будь-яка ваша помилка чомусь вас буде навчати. Куди б ви не подивилися, слід знаходити радість.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Ваша робота немає бути ідеальною, щоб бути успішною. З дня в день ви ростете та розвиваєтеся. Зараз ви намагаєтеся бути кращою людиною, ніж раніше.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Прогрес складається з маленьких кроків. Тому будьте впевнені в собі, у вас все вдасться.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Творча енергія тече крізь вас. З кожним днем ви стаєте все креативніше і креативніше.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Будьте винахідливими та впевненими у собі. Проявляйте творчий підхід у всіх сферах вашого життя.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Нехай ваше відображення надихає вас щодня. Прикличе у ваше життя енергію і ясність, щоб вони допомагали вам рухатися далі.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Не забувайте про силу комунікації, адже вона допомагає вам висловлювати та втілити ваші творчі ідеї у життя. Зміцнюйте впевненість у своїх силах.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Нехай вся негативна енергія довкола вас перетвориться у позитивну. Подякуйте всесвіту за зміни довкола вас.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Сьогодні будьте вдячні за їжу у вас на столі та дах над головою, за комфорт, в якому ви живете та сім'ю, яка вас підтримує. Проведіть цей день з вдячністю.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Відкрийте в собі силу, яка прихована глибоко всередині. Сьогодні хороший день для медитації та споглядання. Не забувайте дякувати собі за маленькі звершення.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Черпайте свої сили у природі. Зробіть сьогодні маленьку прогулянку для підтримки життєвого балансу. Прислухайтеся до інтуїції та її підказок.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Повність свій дім позитивною енергією. Потурбуйтеся про оселю, в якій ви живете. Зробіть свою кухню серцем дому та місцем для духовних практик.

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