Зимове сонцестояння: як язичницьке свято стало Різдвом

Раніше на честь найдовшої ночі року святкувалося велике свято.

21 грудня сучасні неоязичники святкують день зимового сонцестояння під назвою Йоль. У давнину це свято було по суті предком сучасного християнського Різдва.

Зимове сонцестояння: що таке Йоль

Йоль – свято середини зими у історичних німецьких народів. Зараз у неоязичників і послідовників вікканства — найпопулярнішої нині гілки неоязичництва — Йоль - це день зимового сонцестояння, один із шабашів колеса року. Дослідники час Йоля пов'язують із Диким полюванням, скандинавським богом Одіном та давньоанглійським святом Модраніт. Назва останнього буквально перекладається як "ніч матерів".

Модраніхт – це давньоанглійське язичницьке свято. Дослідники пов'язують його з поширеною на північному заході Європи пізньоантичною традицією шанування "матрон", імовірно богинь-покровительок або богині родючості.

Йоль за традицією близький до слов'янського свята Коляди. В українській обрядовості цей різдвяний фольклорний жанр пов'язується з культом Коляди – язичницького божества зимового сонцестояння, близького до римського Януса.

Зауважимо, що християнська інтерпретація викорінила Йоль, нині атрибутика та термінологія свята майже повністю заміщені Різдвом. Хоча більшість його нинішніх атрибутів прийшли до нас із темних століть.

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Зимове сонцестояння: йольські традиції

Вважається, що на честь найдовшої ночі в році проводилося велике свято, тому що середньовічні германці очікували відродження Короля Дуба, Сонячного Короля, що дарує життя, який зігрівав замерзлу землю і пробуджував життя в насінні, яке зберігалося в її лоні всю довгу зиму. Зараз цей образ дуже важливий для неоязичництва.

Такі рослини як падуб, омела та плющ були прикрасою не лише зовні, а й усередині будинків, щоб запросити природні парфуми взяти участь у святі. Вони – вічнозелені та говорять про відродження природи після зими. Пізніше ця символіка буде перейнята і християнством.

Також для язичників це був період народження "нового Сонця" в день зимового сонцестояння після найдовшої ночі в році, через що Йоль так просто потім став Різдвом, адже ідея — дуже схожа.

Раніше за традицією, проводилися співи язичницьких гімнів (потім їх замінили християнськими – ред.), благословення дерев, прикраса йольського дерева (це наша новорічна ялинка тепер – ред.), обмін подарунками, поцілунки під омелою (а цей звичай взагалі не змінився). Традиція подавати різдвяну шинку походить від язичницького звичаю присяги на голові дикого кабана. Вважалося, що така присяги сягає самого Фрейра, бога родючості, священною твариною якого був дикий кабан.



У ряду європейських народів у ритуалах використовувалося велике поліно чи пень, який запалювався в осередку в день зимового сонцестояння та потроху згоряв упродовж дванадцяти днів свята. Вважалося, що дбайливе зберігання шматочка такого поліна протягом усього наступного року захищало будинок від вогню та блискавки та приносило дому удачу. Зараз йольське поліно – це солодка випічка штолен, яку готують у формі поліна.

Різдвяний вінок — типова прикраса в будинках у передріздвяний час у формі вінка з ялинових гілок із чотирма свічками, що закріплюється вертикально або встановлюється на стіл. У першу з чотирьох неділь адвенту запалюється перша свічка, наступного тижня — друга тощо. що перед нами — знову язичницький символ, адже коло символізує не лише вічне життя, колообіг народження, смерті та відродження, а й колеса року, де цикл змінюється за циклом. Зелень — це колір життя, а свічки — світло, яке збільшуватиметься після найдовшої ночі року під час зимового сонцестояння.

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