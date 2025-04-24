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- Астрологія
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"Зміниться абсолютно все": екстрасенска зробила нове передбачення про мир в Україні
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про мирні переговори в Україні. Вона зазначила, що “станеться така подія”, яка змінить все.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що світ очікує дуже несподівана подія, яка матиме вплив на війну Росії проти України.
“Нас всіх чекає якась неочікувана, дуже впливова подія. Зовнішня. Вона зміниться абсолютно все - і перемовини, і уявлення про мир. Все на світі. Яка це подія - уявлення не маю”, - сказала вона.