"Зміниться абсолютно все": екстрасенска зробила нове передбачення про мир в Україні

Екстрасенска зробила заяву про війну в Україні / © Associated Press

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Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про мирні переговори в Україні. Вона зазначила, що “станеться така подія”, яка змінить все.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що світ очікує дуже несподівана подія, яка матиме вплив на війну Росії проти України.

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“Нас всіх чекає якась неочікувана, дуже впливова подія. Зовнішня. Вона зміниться абсолютно все - і перемовини, і уявлення про мир. Все на світі. Яка це подія - уявлення не маю”, - сказала вона.