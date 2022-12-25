Знищить його "маленька" людина з ФСО: відомий астролог розповів про смерть Путіна та "безпощадний" бунт у РФ

У Росії будуть бунти. Зараз кажуть, що російський народ не може збунтуватися, але, як свідчить історія, найжорстокіший бунт – російський.

Про це ТСН.ua відомий астролог Влад Росс розповів у ексклюзивному інтерв'ю.

"Все це відбудеться навесні при вході Плутона – символу смерті – у знак Водолій, пов'язаний із РФ. Увійде він туди 23 березня, а вийде 12 червня – у День незалежності РФ. Тому я думаю, що ліквідація Путіна (президент РФ Володимир Путін – ред.)", – сказав Росс.

Астролог також розповів про смерть Путіна, а саме, хто знищить диктатора.

"Його (Путіна – ред.) знищення буде пов'язане з його найближчим оточенням. Знищить його людина з ФСО, яка нічого не означає, якій заплатять дуже хороші гроші. А хто буде його знищувачем?.. Усі ми розуміємо, що це будуть США та зовнішня розвідка України. У Путіна буде загадкова смерть, як у Сталіна. Зрозуміло, що дні Путіна пораховані", – додав астролог.

Влад Росс підтвердив, що Путін хворіє на рак.

"Він закінчує своє існування на 4 стадії раку. Метастази вже пішли не лише з кишківника, а й надійшли вже в головний мозок", –повідомив Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Додамо, що поразка Росії у війні проти України все більше змушує президента РФ Володимира Путіна та його оточення вдаватися до допомоги шаманів та астрологів.

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