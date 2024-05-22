Зорепад у травні 2024 року: коли і де спостерігати, як загадувати бажання

Ета-Аквариди — це метеорний потік, що пов'язаний з кометою Галлея. Його найкраще спостерігати щороку на початку травня, але його можна спостерігати з кінця квітня і фактично до кінця травня

Де спостерігати

Ета-Аквариди найкраще видно з Південної півкулі, але їх також можна спостерігати і з Північної півкулі. Найбільш сприятливими місцями для спостереження є території, що віддалені від міських вогнів, такі як сільські місцевості або спеціальні обсерваторії.

Коли спостерігати

Оптимальний час для спостереження — це ранній ранок, приблизно за 1-2 години до світанку, коли радіант метеорного потоку, що знаходиться у сузір'ї Водолія (Aquarius), підійматися високо над горизонтом.

Як спостерігати

Виберіть темне місце: відійдіть трохи далі від міських вогнів. Дайте очам адаптуватися до темряви: це займає приблизно 20-30 хвилин. Знайдіть сузір'я Водолія: хоча метеори можуть з'являтися у будь-якій частині неба, їхні траєкторії будуть виходити з радіанта в сузір'ї Водолія. Не використовуйте телескоп або бінокль: метеори найкраще видно неозброєним оком.

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Як загадувати бажання

Загадування бажання під час спостереження за метеором — це популярна традиція. Щоб загадати бажання:

Сконцентруйтеся на своєму бажанні заздалегідь. Коли побачите метеор, подумки загадайте бажання. Постарайтеся зробити це швидко, поки метеор ще видно.

Ета-Аквариди можуть приносити до 30 метеорів на годину у Північній півкулі і до 60 метеорів на годину у Південній півкулі, тому у вас буде багато можливостей загадати бажання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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