Зорепади 2022: точні дати метеорних потоків та як правильно загадувати бажання під час небесних дощів

Зорепади 2022: точні дати метеорних потоків та як правильно загадувати бажання під час небесних дощів

Астрономи зареєстрували близько тисячі метеорних потоків.

Метеорний потік — це природне явище, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори, що летять ніби з однієї точки на небосхилі.

Метеорний потік: що це таке

Метеорний потік (зорепад, зоряний дощ - ред.) - сукупність метеорів, породжених вторгненням в атмосферу Землі рою метеорних тіл.

Зорепади: скільки існує

Астрономи зареєстрували близько тисячі метеорних потоків. Проте з розвитком автоматизованих засобів спостережень зоряного неба їх кількість скоротилася. Зараз мають підтвердження 64 метеорні потоки, ще понад 300 очікують підтвердження

Метеорити і метеори: яка різниця

Не слід плутати поняття метеорний потік та метеоритний дощ. Метеорний потік складається з метеорів, які згоряють в атмосфері та не досягають Землі, а метеоритні дощі – з метеоритів, що таки падають на Землю. Раніше не відрізняли перші від других, допоки не розпочалося активне їх вивчення.

Метеори: походження назв

Метеорні потоки здебільшого називають за сузір'ями, в яких розташовано їх радіанти (уявна точка, з якої вилітають метеори - ред.). Здебільшого, це явище є періодичним, триває від декількох днів до декількох тижнів і спостерігається щороку приблизно в один і той же час.

Види метеорних дощів протягом 2022 року: точні дати та пік

Квадрантиди — це перший з трьох найпотужніших метеорних потоків впродовж року. Вони традиційно починаються з 28 грудня та закінчуються 7 січня, а максимум цього зоряного дощу припадає на ранішні години 3 — 4 січня. Цікаво. що свою назву метеорний потік взяв із вже відсутнього сузір'я Стінного Квадранта. Радіант, тобто місце, звідки нібито "вилітають" метеори, знаходиться в сузір'ї Волопаса на межі між Драконом на Геркулесом.

— це перший з трьох найпотужніших метеорних потоків впродовж року. Вони традиційно починаються з 28 грудня та закінчуються 7 січня, а максимум цього зоряного дощу припадає на ранішні години 3 — 4 січня. Цікаво. що свою назву метеорний потік взяв із вже відсутнього сузір'я Стінного Квадранта. Радіант, тобто місце, звідки нібито "вилітають" метеори, знаходиться в сузір'ї Волопаса на межі між Драконом на Геркулесом. Ліриди — це метеорний потік, видимий на нічному небі в кінці квітня, радіант якого лежить у сузір'ї Ліри. Джерелом метеорного потоку є велика кількість пилу та дрібних уламків, залишених кометою під час свого проходження біля Сонця. Протягом 16-26 квітня Земля перебуває поблизу траєкторії цієї комети й, відповідно, на нічному небі можна спостерігати метеорний потік. У максимумі потоку на нічному небі спостерігається до 15-20 метеорів на годину. Цей потік метеорів називають Ліридами, оскільки радіант потоку розташовується у сузір'ї Ліри, на південний захід від найяскравішої зорі цього сузір'я, - Веги. Ліриди відомі завдяки високій швидкості метеорів Інша причина, що становить особливий інтерес до потоку — тривалість його спостережень, що налічує понад 2600 років. Перша згадка про цей метеорний потік датується 687 роком до нашої ери й знайдена в короткій хроніці стародавнього Китаю.

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Ета-Аквариди - це метеорний потік, який відбувається наприкінці квітня – на початку травня. Його максимум припадає на 6 травня. Він породжений кометою Галлея. Радіант розташований у сузір'ї Водолія. Спостерігають Аквариди в північній півкулі у вранішні години, це пов'язано зі сходом сузір'я Водолія.

- це метеорний потік, який відбувається наприкінці квітня – на початку травня. Його максимум припадає на 6 травня. Він породжений кометою Галлея. Радіант розташований у сузір'ї Водолія. Спостерігають Аквариди в північній півкулі у вранішні години, це пов'язано зі сходом сузір'я Водолія. Дельта-Аквариди або Південні Дельта-Аквариди — це метеорний потік, що спостерігається щорічно з середини липня до середини серпня, їх пік активності припадає на 28 або 29 липня. Вважається, що цей потік утворився при руйнуванні об'єкта, з якого утворилися сучасні комети Марсдена і Крахта. Метеорний потік таку отримав назву, бо його радіант розташований в сузір'ї Водолія, поблизу Дельти Водолія.

— це метеорний потік, що спостерігається щорічно з середини липня до середини серпня, їх пік активності припадає на 28 або 29 липня. Вважається, що цей потік утворився при руйнуванні об'єкта, з якого утворилися сучасні комети Марсдена і Крахта. Метеорний потік таку отримав назву, бо його радіант розташований в сузір'ї Водолія, поблизу Дельти Водолія. Персеїди — один із найпотужніших метеорних потоків. Він названий за сузір'ям Персея, де розташований його радіант. Цей потік можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня до 22 серпня. Період найбільшої активності — з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12—13 серпня. Як і більшість метеорних дощів, Персеїди утворюються залишками кометного "хвоста". Найпершу згадку про Персеїди датують 36 роком н. е. в китайському літописі.

— один із найпотужніших метеорних потоків. Він названий за сузір'ям Персея, де розташований його радіант. Цей потік можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня до 22 серпня. Період найбільшої активності — з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12—13 серпня. Як і більшість метеорних дощів, Персеїди утворюються залишками кометного "хвоста". Найпершу згадку про Персеїди датують 36 роком н. е. в китайському літописі. Оріоніди — це метеорний потік, який традиційно спостерігають в жовтні. В період активності з 2 жовтня по 29 жовтня, з максимумом 20 — 22 жовтня, можна побачити в середньому 20 — 25 метеорів за годину, а радіант розташований між сузір'ями Оріона та Близнюків.

— це метеорний потік, який традиційно спостерігають в жовтні. В період активності з 2 жовтня по 29 жовтня, з максимумом 20 — 22 жовтня, можна побачити в середньому 20 — 25 метеорів за годину, а радіант розташований між сузір'ями Оріона та Близнюків. Леоніди — це потужний метеорний дощ, пов'язаний із кометою Темпеля-Туттля. Метеорний дощ можна спостерігати щороку близько 17 листопада. Вважається, що він утворюється з речовини, яка втрачається кометою, коли вона проходить поблизу Сонця. Коли Земля проходить через метеорний потік, його частинки розміром із піщинку спалахують у атмосфері і він стає видимим у вигляді метеорного дощу. Леоніди отримали свою назву від латинської назви сузір'я Лева, у якому розташований радіант метеорного потоку (уявна точка на небесній сфері, у якій перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів). Леоніди зажили слави через те, що вони є найпотужнішим регулярним метеорним дощем, а також тому, що раз на 33 роки, що пов'язано з орбітальним періодом комети, спостерігаються надзвичайно рясні дощі, які утворюють справді величне явище.

— це потужний метеорний дощ, пов'язаний із кометою Темпеля-Туттля. Метеорний дощ можна спостерігати щороку близько 17 листопада. Вважається, що він утворюється з речовини, яка втрачається кометою, коли вона проходить поблизу Сонця. Коли Земля проходить через метеорний потік, його частинки розміром із піщинку спалахують у атмосфері і він стає видимим у вигляді метеорного дощу. Леоніди отримали свою назву від латинської назви сузір'я Лева, у якому розташований радіант метеорного потоку (уявна точка на небесній сфері, у якій перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів). Леоніди зажили слави через те, що вони є найпотужнішим регулярним метеорним дощем, а також тому, що раз на 33 роки, що пов'язано з орбітальним періодом комети, спостерігаються надзвичайно рясні дощі, які утворюють справді величне явище. Гемініди — це метеорний потік із радіантом у сузір'ї Близнят. Період видимості триває з 4 грудня по 17 грудня, дата максимальної активності — 13 грудня. Комету, що спричиняє потік, не виявлено. Першоджерелом метеорного рою вважається астероїд Фаетон, оскільки їх орбіти майже збігаються.

Зорепади: як правильно загадати бажання

Бажання повинні бути добрими, не варто просити Всесвіт заподіяти зло вашим ворогам. Також потрібно налаштуватися на позитив і спробувати візуалізувати загадане бажання, уявивши собі, що воно вже виповнилося. Потрібно сформулювати конкретне прохання, а мрія має бути лише одна Вимовте це бажання подумки чи вголос, побачивши зірку, що падає. Далі треба подякувати світобудові.

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