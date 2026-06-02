Зрада чи непорозуміння: ці 3 знаки зодіаку цього тижня дізнаються несподівану правду

Прогноз

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Астрологи попереджають: для трьох знаків зодіаку цей період може стати переломним, адже приховані образи, таємниці або непорозуміння вийдуть назовні.

Космічні впливи цього тижня особливо загострюють теми довіри, чесності та особистих кордонів. Декому доведеться переосмислити важливі стосунки та ухвалити непрості рішення.

Лев

Для Левів цей тиждень стане справжньою перевіркою на витримку. Люди, яким вони довіряли, можуть несподівано показати себе з іншого боку. Через це можливі конфлікти або складні розмови.

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Астрологи радять не діяти на емоціях та не поспішати з висновками. Відвертий діалог допоможе уникнути ще більших проблем і розставити все по місцях. Саме чесність стане головним інструментом для відновлення довіри.

Терези

Терезам доведеться шукати баланс у непростій ситуації. Цього тижня можуть спливти старі непорозуміння або приховані образи, які довго замовчувалися.

Представникам знака важливо не уникати складних тем і не намагатися всіх помирити ціною власного комфорту. Астрологи радять більше дбати про себе та чітко окреслювати особисті межі.

Водолій

На Водоліїв чекають несподівані зміни у спілкуванні та стосунках. Інформація, яку вони дізнаються найближчими днями, може змусити інакше подивитися на людей поруч.

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Попри емоційний дискомфорт, цей період відкриє нові можливості для особистого розвитку. Астрологи рекомендують не боятися змін і використовувати ситуацію для переоцінки власних пріоритетів.

Чому цей тиждень такий важливий

За словами астрологів, найближчі дні стануть періодом внутрішнього очищення та переосмислення. Хоча неприємна правда може боляче вдарити, саме вона допоможе позбутися ілюзій і побудувати чесніші стосунки.

Для Левів, Терезів і Водоліїв цей тиждень може стати точкою перезавантаження, після якої з’явиться більше ясності та впевненості у власному майбутньому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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