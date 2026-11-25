Астрологічний прогноз

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У грудні 2026 року представникам трьох знаків зодіаку варто уважніше придивитися до свого оточення. За астрологічним прогнозом, хтось із близьких людей може несподівано розчарувати їх або змусити по-іншому поглянути на стосунки. Йдеться про Терезів, Скорпіонів і Козерогів.

Астрологи застерігають, що не варто поспішати з довірою до нових знайомих і водночас ігнорувати тривожні сигнали у вже наявних стосунках. Несподівані ситуації можуть викликати сильні емоції, проте вони також здатні допомогти краще зрозуміти себе та оточення.

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Терези

Для Терезів грудень може стати періодом переосмислення близьких стосунків. Представники знака ризикують зіткнутися з розчаруванням у людині, якій раніше довіряли. Через це може з’явитися відчуття, що покладатися більше немає на кого.

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Такі обставини здатні похитнути впевненість Терезів у собі та змусити їх сумніватися у власних рішеннях. Однак астрологи радять не замикатися в собі й не дозволяти чужим вчинкам визначати власну самооцінку.

У цей період особливо важливо приділяти увагу собі, власним потребам і емоційному комфорту.

Скорпіон

Скорпіонам у грудні варто бути готовими до напружених ситуацій у спілкуванні. У представників знака може виникнути підозра, що хтось із близького оточення не до кінця щирий із ними або порушує їхню довіру.

Це може спричинити тривогу та змусити Скорпіонів уважніше аналізувати поведінку інших людей. Водночас не варто робити поспішних висновків або дозволяти підозрам зруйнувати стосунки, які мають справжню цінність.

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Астрологи нагадують, що чужа зрада не визначає особистість Скорпіона. Навіть після розчарувань у житті залишаються люди, з якими можна побудувати щирі та надійні стосунки.

Козеріг

Для Козерогів грудень може стати часом важливих висновків і внутрішнього зростання. Представники знака також можуть пережити розчарування через когось із близьких, однак ця ситуація допоможе їм краще зрозуміти, кому справді можна довіряти.

Астрологи радять Козерогам навчитися відпускати образи та не дозволяти минулому досвіду впливати на майбутні стосунки. Водночас важливо не забувати про особисті кордони й не допускати повторення ситуацій, які завдали болю.

Головний урок цього періоду — навчитися поєднувати відкритість до людей із турботою про власну безпеку.

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Увага! Астрологічні прогнози мають розважальний характер і не є науково підтвердженими передбаченнями.

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