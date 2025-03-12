Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: 10 езотеричних афірмацій

Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року — це час, коли кожен намір, закладений у цей період, має потужний потенціал для реалізації, тому афірмації можуть допомогти спрямувати енергію у правильному напрямку

Афірмації — це позитивні твердження, які допомагають змінити спосіб мислення, спрямувати енергію на досягнення цілей і залучити бажані події у життя. Вони працюють на рівні підсвідомості, поступово змінюючи переконання та налаштовуючи людину на позитивні зміни.

Повторення афірмацій під час певних місячних фаз посилює їхній ефект, оскільки енергетика Місяця впливає на психоемоційний стан, підсвідомі процеси та життєві ситуації.

Особливості зростального Місяця 1-13 березня 2025 року

Зростальний Місяць — це період активного росту, розвитку та накопичення енергії. Це час, коли закладається фундамент для майбутніх досягнень, тому важливо працювати над своїми намірами, розвивати позитивне мислення та спрямовувати зусилля на творення.

У цей період добре починати нові проєкти, встановлювати цілі, залучати позитивні зміни та працювати над особистісним розвитком. Важливо наповнювати себе ресурсною енергією, берегти власні сили та концентруватися на внутрішньому зростанні.

Оскільки ця фаза передує місячному затемненню 14 березня, її енергія сприяє очищенню, гармонізації та підготовці до внутрішніх трансформацій.

10 езотеричних афірмацій для зростального Місяця

Я зростаю та розширюю свої можливості разом із Місяцем. Моя енергія наповнює мене світлом, силою та гармонією. Я відкриваю своє серце для нових можливостей і позитивних змін. Кожен день приносить мені більше мудрості, удачі та достатку. Я залучаю лише сприятливі події, людей та обставини у своє життя. Моє тіло, розум і душа гармонійно розвиваються та наповнюються силою. Я стаю сильнішою, впевненішою та більш натхненною щодня. Всесвіт підтримує мене у моєму розвитку та веде правильним шляхом. Я творець своєї реальності та залучаю найкращі можливості у своє життя. Я наповнюю свій світ любов’ю, світлом та безмежним потенціалом.

Повторення цих афірмацій допоможе гармонізувати внутрішній стан, спрямувати енергію на зростання та підготуватися до подальших важливих змін.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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