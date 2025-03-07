Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: найпопулярніші забобони та прикмети

Зростальний Місяць з 1 до 13 березня 2025 року – це період активного розвитку, коли Всесвіт підтримує всі дії, спрямовані на примноження, зростання та вдосконалення.

Зростальний Місяць – це фаза, коли енергія збільшується, сприяючи активному розвитку, примноженню та розширенню можливостей. Це сприятливий час для початку нових справ, фінансового зростання, зміцнення здоров'я та залучення удачі.

У цей період варто приділяти увагу:

Початку нових справ, запуску проєктів та плануванню.

Роботі над фінансовим зростанням та залученням додаткових доходів.

Виробленню позитивних звичок, зміцненню здоров’я та енергетичного потенціалу.

Відкриттю нових можливостей, навчання та саморозвитку.

Це час активного руху вперед, коли кожна правильна дія може мати значний ефект у майбутньому.

Популярні прикмети про зростальний Місяць

У народних традиціях вважалося, що в період зростального Місяця варто діяти так, щоб усе в житті примножувалося. Прикмети цього часу збереглися з давніх часів:

Що почнеш у зростальний Місяць – те буде рости разом із ним. Тому особливо рекомендували починати нові справи, розширювати бізнес, влаштовуватися на роботу.

Тому особливо рекомендували починати нові справи, розширювати бізнес, влаштовуватися на роботу. Якщо підстригти волосся у цей період – воно буде рости густим і здоровим. Це пов’язано з віруванням, що зростальна енергія Місяця впливає і на фізичний стан.

Це пов’язано з віруванням, що зростальна енергія Місяця впливає і на фізичний стан. Гроші, які отримаєш або покладеш у гаманець під час зростального Місяця, будуть притягувати ще більше прибутку. Через це люди намагалися в цей час здійснювати важливі фінансові вкладення.

Через це люди намагалися в цей час здійснювати важливі фінансові вкладення. Сіяти, садити або доглядати за рослинами у цей період – значить отримати гарний урожай. Це правило широко використовували в сільському господарстві.

Це правило широко використовували в сільському господарстві. Якщо у перші дні зростального Місяця сказати: "Зростає місяць – зростає й моє щастя", то удача буде супроводжувати цілий місячний цикл.

Забобони, пов’язані зі зростальним Місяцем

У народних віруваннях є й те, чого слід уникати під час цієї фази, щоб не зупинити енергію зростання:

Не варто давати в борг великі суми – можна віддати свою енергію добробуту. Вважається, що гроші в цей період краще вкладати у себе, ніж віддавати іншим.

Вважається, що гроші в цей період краще вкладати у себе, ніж віддавати іншим. Не можна позбавлятися великих речей, особливо нерухомості чи бізнесу, – разом із ними піде достаток.

Не слід різко змінювати плани чи відмовлятися від задуманого – це може загальмувати розвиток справ.

Під час зростального Місяця не варто сваритися, особливо з близькими людьми, – конфлікти можуть тягнутися довгий час.

Якщо під час цієї фази Місяця постійно скаржитися на життя, можна “закріпити” невдачі та створити енергетичний застій.

Зростальний Місяць з 1 до 13 березня 2025 року – це період динамічного розвитку, можливостей і відкриття нових перспектив. Народні прикмети та забобони підтверджують, що цей час краще використовувати для примноження ресурсів, роботи над собою та залучення удачі. Головне – діяти усвідомлено, уникати негативних думок і налаштовуватися на позитивні зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Читайте також: