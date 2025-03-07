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Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: найпопулярніші забобони та прикмети

Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: найпопулярніші забобони та прикмети

Зростальний Місяць - це найкращий час для закладання довгострокових планів, фінансового збагачення та розширення життєвих можливостей. / Фото: Associated Press

Зростальний Місяць з 1 до 13 березня 2025 року – це період активного розвитку, коли Всесвіт підтримує всі дії, спрямовані на примноження, зростання та вдосконалення.

Зростальний Місяць – це фаза, коли енергія збільшується, сприяючи активному розвитку, примноженню та розширенню можливостей. Це сприятливий час для початку нових справ, фінансового зростання, зміцнення здоров'я та залучення удачі.

У цей період варто приділяти увагу:

  • Початку нових справ, запуску проєктів та плануванню.
  • Роботі над фінансовим зростанням та залученням додаткових доходів.
  • Виробленню позитивних звичок, зміцненню здоров’я та енергетичного потенціалу.
  • Відкриттю нових можливостей, навчання та саморозвитку.

Це час активного руху вперед, коли кожна правильна дія може мати значний ефект у майбутньому.

Популярні прикмети про зростальний Місяць

У народних традиціях вважалося, що в період зростального Місяця варто діяти так, щоб усе в житті примножувалося. Прикмети цього часу збереглися з давніх часів:

  • Що почнеш у зростальний Місяць – те буде рости разом із ним. Тому особливо рекомендували починати нові справи, розширювати бізнес, влаштовуватися на роботу.
  • Якщо підстригти волосся у цей період – воно буде рости густим і здоровим. Це пов’язано з віруванням, що зростальна енергія Місяця впливає і на фізичний стан.
  • Гроші, які отримаєш або покладеш у гаманець під час зростального Місяця, будуть притягувати ще більше прибутку. Через це люди намагалися в цей час здійснювати важливі фінансові вкладення.
  • Сіяти, садити або доглядати за рослинами у цей період – значить отримати гарний урожай. Це правило широко використовували в сільському господарстві.
  • Якщо у перші дні зростального Місяця сказати: "Зростає місяць – зростає й моє щастя", то удача буде супроводжувати цілий місячний цикл.

Забобони, пов’язані зі зростальним Місяцем

У народних віруваннях є й те, чого слід уникати під час цієї фази, щоб не зупинити енергію зростання:

  • Не варто давати в борг великі суми – можна віддати свою енергію добробуту. Вважається, що гроші в цей період краще вкладати у себе, ніж віддавати іншим.
  • Не можна позбавлятися великих речей, особливо нерухомості чи бізнесу, – разом із ними піде достаток.
  • Не слід різко змінювати плани чи відмовлятися від задуманого – це може загальмувати розвиток справ.
  • Під час зростального Місяця не варто сваритися, особливо з близькими людьми, – конфлікти можуть тягнутися довгий час.
  • Якщо під час цієї фази Місяця постійно скаржитися на життя, можна “закріпити” невдачі та створити енергетичний застій.

Зростальний Місяць з 1 до 13 березня 2025 року – це період динамічного розвитку, можливостей і відкриття нових перспектив. Народні прикмети та забобони підтверджують, що цей час краще використовувати для примноження ресурсів, роботи над собою та залучення удачі. Головне – діяти усвідомлено, уникати негативних думок і налаштовуватися на позитивні зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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