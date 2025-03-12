Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики

Зростальний Місяць – це фаза між молодиком і повним Місяцем, коли його освітлена частина поступово збільшується.

Зростальний Місяць у березні 2025 року проходитиме через знаки Риб, Овна та Тельця, що визначає загальний емоційний та практичний фон періоду:

1-9 березня – Місяць у Рибах та Овні: сприятливий час для духовного зростання, творчості та інтуїтивного пошуку, а потім – для активних дій, запуску нових проєктів і ризикованих ініціатив.

– Місяць у Рибах та Овні: сприятливий час для духовного зростання, творчості та інтуїтивного пошуку, а потім – для активних дій, запуску нових проєктів і ризикованих ініціатив. 10-13 березня – Місяць у Тельці: період для стабілізації початих справ, зміцнення фінансової бази та турботи про фізичне тіло.

Оскільки цей зростальний цикл завершується місячним затемненням 14 березня, він може супроводжуватися посиленими емоційними переживаннями та доленосними подіями, особливо пов’язаними з кар’єрою, здоров’ям і фінансами.

Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: астрономія та астрологія

Зростальний Місяць – це фаза між молодиком (28 лютого) і повним Місяцем (14 березня). У цей час Місяць поступово освітлюється Сонцем, збільшуючи свою видиму частину від тонкого серпа до майже повного диска. З астрономічного погляду:

Місяць щодня з'являється на небі трохи пізніше, а його світність збільшується.

У першій половині березня Місяць пройде через першу чверть (7 березня), коли він освітлений наполовину, що вказує на перехідний момент між початковими задумами та їхньою реалізацією.

Його гравітаційний вплив на Землю поступово посилюється, що може впливати на припливи та відливи, а також на біологічні ритми людей.

Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: езотерика

Зростальний Місяць традиційно вважається періодом накопичення енергії та розвитку. У березні 2025 року він посилюється через близьке місячне затемнення, що додає особливого містичного підтексту:

Час для маніфестацій : добре формулювати наміри, проводити ритуали на залучення достатку, здоров’я, кохання та успіху.

: добре формулювати наміри, проводити ритуали на залучення достатку, здоров’я, кохання та успіху. Посилена інтуїція та пророчі сни (особливо на початку місяця під впливом Риб).

(особливо на початку місяця під впливом Риб). Практики зміцнення тіла та духу: підходить для йоги, медитацій, роботи з енергією та очищення простору.

Цей зростальний цикл завершується місячним затемненням 14 березня, що може зробити його події визначальними та незворотними, тому важливо діяти свідомо, з урахуванням довгострокових наслідків.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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