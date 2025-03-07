Зростальний Місяць 1-13 березня 2025 року: три ритуали для розширення можливостей

Зростальний Місяць у березні 2025 року створює сприятливий енергетичний фон для нових починань, зміцнення фінансового становища та особистого розвитку

Зростальний Місяць – це фаза між молодиком і повнею, коли енергія накопичується, підсилюючи процеси розширення, росту та розвитку. У цей час усі дії, спрямовані на примноження – чи це фінанси, особисті можливості чи здоров'я – мають більше шансів на успіх.

З 1 до 13 березня 2025 року цей період проходить через знаки Риб, Овна, Тельця, Близнюків, Рака та Лева, що додає важливих нюансів:

1 березня – Місяць у Рибах : ідеальний час для інтуїтивної роботи, візуалізацій та духовних практик.

: ідеальний час для інтуїтивної роботи, візуалізацій та духовних практик. 2–4 березня – Місяць в Овні : активна, динамічна енергія для рішучих кроків, старту проєктів і залучення грошей.

: активна, динамічна енергія для рішучих кроків, старту проєктів і залучення грошей. 5–6 березня – Місяць у Тельці : час фінансової стабілізації, планування та зміцнення основ добробуту.

: час фінансової стабілізації, планування та зміцнення основ добробуту. 7–9 березня – Місяць у Близнюках : сприятливий період для навчання, комунікацій та нових можливостей заробітку.

: сприятливий період для навчання, комунікацій та нових можливостей заробітку. 10–11 березня – Місяць у Ракові : увага до внутрішніх ресурсів, захисту та гармонізації емоцій.

: увага до внутрішніх ресурсів, захисту та гармонізації емоцій. 12–13 березня – Місяць у Леві: час для впевненості, самовираження та привернення уваги до своїх досягнень.

У цей період важливо:

Формулювати чіткі наміри щодо зростання у фінансах, кар’єрі або особистому розвитку.

Починати нові справи або активізувати чинні проєкти.

Працювати над власною енергетикою та вірити у свої можливості.

Астрологи радять уникати дій, що пов’язані зі зменшенням або завершенням, наприклад, продажу важливих активів, закриття бізнесу чи різкого скорочення витрат, оскільки енергія цього періоду спрямована на приріст, а не на втрати.

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Три ритуали для зростання

1. Ритуал на фінансове примноження

Цей ритуал допомагає залучити додаткові грошові потоки та підсилити вже чинні джерела доходу.

Що знадобиться:

Три купюри будь-якого номіналу (бажано нові та чисті).

Зелена свічка (символ фінансового зростання).

Листок паперу та ручка.

Як виконувати:

Увечері запаліть зелену свічку та сконцентруйтеся на її полум’ї. Напишіть на листку три джерела доходу, які у вас вже є, а потім – три нові можливості, які ви хочете залучити. Візьміть купюри у руки, проговоріть: "Гроші приходять легко, прибуток зростає, джерела множаться. Я відкритий(-а) до достатку". Піднесіть купюри до свічки (не підпалюючи), уявляючи, як вони наповнюються енергією зростання. Покладіть ці купюри у гаманець і не витрачайте їх до кінця місячного циклу – вони стануть вашим фінансовим магнітом. Погасіть свічку, подякуйте Всесвіту за майбутнє зростання.

2. Ритуал на особистісний розвиток і розширення можливостей

Ця практика допомагає розкрити нові перспективи, залучити корисні знайомства та підвищити впевненість у своїх силах.

Що знадобиться:

Дзеркало (щоб бачити себе під час ритуалу).

Світла свічка (білий або золотий колір).

Записник або чистий аркуш паперу.

Як виконувати:

Запаліть свічку та розташуйте дзеркало перед собою. Дивлячись у дзеркало, скажіть уголос: "Я розширюю свої можливості, я відкритий(-а) до нового, мій потенціал зростає". Запишіть три свої сильні якості та три сфери, в яких ви хочете розвиватися. Закрийте очі та уявіть, як ваша аура розширюється, стає світлішою, а ваш внутрішній потенціал – сильнішим. Подякуйте собі та Всесвіту за підтримку та зафіксуйте наміри, записавши їх у свій щоденник.

3. Ритуал на здоров’я та енергію

Зростальний Місяць – чудовий час для зміцнення фізичного стану та покращення самопочуття.

Що знадобиться:

Складка чистої води.

Невеликий кристал (кварц або аметист).

Зелена або біла свічка.

Як виконувати:

Запаліть свічку та поставте перед собою склянку води. Візьміть кристал у руки, нагрійте його своїм теплом і прошепочіть: "Моя енергія зростає, моє тіло зміцнюється, я сповнений(-а) сил". Опустіть кристал у воду на кілька хвилин, уявляючи, як вода наповнюється силою здоров’я та відновлення. Випийте цю воду невеликими ковтками, відчуваючи, як вона приносить вам нову енергію. Подякуйте за своє здоров’я та погасіть свічку.

Зростальний Місяць з 1 до 13 березня 2025 року – це період розширення, реалізації намірів і залучення нових можливостей. У цей час особливо ефективними є ритуали на примноження фінансів, розкриття потенціалу та покращення здоров’я. Використовуючи силу цього періоду, можна налаштуватися на позитивні зміни та створити основу для стабільного розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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