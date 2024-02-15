Зростальний Місяць 11-23 лютого 2024 року: що категоричного заборонено з погляду езотерики

Існує кілька рекомендацій з езотеричного погляду, що краще уникати під час зростального Місяця. Однак важливо зазначити, що ці поради базуються на віруваннях та традиціях, і кожна людина має власний підхід до езотерики. Ось деякі загальні поради:

Негативні думки та емоції: Уникайте негативних думок та емоцій, оскільки вони можуть підсилюватися під час зростального Місяця. Зосереджуйтеся на позитивних аспектах та намірах. Розбрати та конфлікти: Спробуйте уникати суперечок або конфліктів під час цього періоду, оскільки вони можуть порушити гармонію та позитивну енергію. Споживання токсичних речовин: Уникайте споживання алкоголю чи інших токсичних речовин, оскільки це може вплинути на вас негативно та заблокувати потік позитивної енергії. Важкі рішення: Варто утриматися від прийняття важливих рішень під час зростального Місяця. Замість цього, відкладіть їх на інший період, коли енергія буде більш сприятливою. Загублені наміри: Пам'ятайте, що ваші наміри повинні бути позитивними та чіткими. Уникайте вимовляти те, чого ви не хочете, оскільки це може вплинути на результати.

Ще раз підкреслюється, що це лише рекомендації, і важливо дотримуватися того, що вірить сама людина. Кожен має свій унікальний підхід до езотеричних практик, і важливо відчувати та робити те, що відповідає власному віруванню та практиці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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