Зростальний Місяць 11-23 лютого 2024 року: що варто зробити

Зростальний Місяць часто розглядається з езотеричного погляду як час підтримки та підсилення позитивних змін та намірів. Ось кілька порад, які можуть вам бути корисними:

Створюйте позитивні наміри: Визначте свої цілі та бажання і висловлюйте їх під час зростального Місяця. Спрямовуйте свою енергію на досягнення позитивних результатів. Медитація та візуалізація: Використовуйте цей період для медитації та візуалізації своїх мрій. Зосередьтеся на своїх цілях та відчувайте радість та успіх, якщо вони вже здійснюються. Ритуали чи обряди: Деякі люди використовують цей час для проведення особливих ритуалів чи обрядів, що відповідають їхнім потребам та віруванням. Зарядка кристалами: Якщо ви вірите в енергію кристалів, можна розміщувати їх на вікнах або під зростальним Місяцем для заряджання позитивною енергією. Проведення часу на природі: Зробіть прогулянку або проведіть час на свіжому повітрі під час зростального Місяця. Це може допомогти вам під'єднатися до природної енергії.

Важливо пам'ятати, що кожна людина має власний підхід до езотеричних практик, і вибір конкретних дій залежить від ваших власних вірувань та цілей.

Також читайте Чому не можна їсти з ножа: що про це кажуть народні прикмети та езотерики

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.