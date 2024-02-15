Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зростальний Місяць 11-23 лютого 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Зростальний Місяць 11-23 лютого 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Зробіть низку ритуалів під час зростального Місяця / Фото: Pexels

Зростальний Місяць - це хороший період для езотеричних практик.

Зростальний Місяць в езотериці часто сприймається як час потужних енергій та можливостей.

Зібрали три сильних ритуали, які можна провести під час зростання Місяця:

  1. Ритуал нових початків:

    • Підготуйте атмосферу за допомогою свічок, ароматів та музики.
    • Сконцентруйтеся на своїх цілях та бажаннях.
    • Запишіть свої наміри на папері та поставте під Місяць.
    • Сказавши свої наміри вголос, спробуйте візуалізувати їх вже здійсненими.
    • Завершіть ритуал подякою та впевненістю в тому, що ваші наміри збудуться.

  2. Ритуал заряджання кристалами:

    • Оберіть кристали, які вас приваблюють або які відповідають вашим потребам (наприклад, аметист для спокою, рожевий кварц для любові).
    • Покладіть кристали під променями Місяця на вікно чи на відкритий простір.
    • Виразно виражайте свої наміри для кристалів, вважаючи, що вони заряджаються позитивною енергією Місяця.
    • Після цього використовуйте їх як енергетичний об'єкт чи приділіть їм особливе місце у своєму просторі.

  3. Ритуал очищення енергій:

    • Використовуйте пахощі або ефірні олії для створення приємного аромату в приміщенні.
    • Розпочніть ритуал із центру вашого простору, обходячи його в годинному напрямку.
    • Виражайте свої наміри очищення та видалення негативних енергій.
    • Дозвольте аромату чи диму пройти кожен куточок простору.
    • Завершіть ритуал зі словами подяки за очищення та захист від негативної енергії.

Завжди пам'ятайте, що важливо підійти до цих ритуалів з повагою та усвідомленістю, дотримуючись власних переконань та індивідуальних потреб.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація