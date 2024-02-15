Зростальний Місяць 11-23 лютого 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Зростальний Місяць в езотериці часто сприймається як час потужних енергій та можливостей.

Зібрали три сильних ритуали, які можна провести під час зростання Місяця:

Ритуал нових початків: Підготуйте атмосферу за допомогою свічок, ароматів та музики.

Сконцентруйтеся на своїх цілях та бажаннях.

Запишіть свої наміри на папері та поставте під Місяць.

Сказавши свої наміри вголос, спробуйте візуалізувати їх вже здійсненими.

Завершіть ритуал подякою та впевненістю в тому, що ваші наміри збудуться. Ритуал заряджання кристалами: Оберіть кристали, які вас приваблюють або які відповідають вашим потребам (наприклад, аметист для спокою, рожевий кварц для любові).

Покладіть кристали під променями Місяця на вікно чи на відкритий простір.

Виразно виражайте свої наміри для кристалів, вважаючи, що вони заряджаються позитивною енергією Місяця.

Після цього використовуйте їх як енергетичний об'єкт чи приділіть їм особливе місце у своєму просторі. Ритуал очищення енергій: Використовуйте пахощі або ефірні олії для створення приємного аромату в приміщенні.

Розпочніть ритуал із центру вашого простору, обходячи його в годинному напрямку.

Виражайте свої наміри очищення та видалення негативних енергій.

Дозвольте аромату чи диму пройти кожен куточок простору.

Завершіть ритуал зі словами подяки за очищення та захист від негативної енергії.

Завжди пам'ятайте, що важливо підійти до цих ритуалів з повагою та усвідомленістю, дотримуючись власних переконань та індивідуальних потреб.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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