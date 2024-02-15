Зростальний Місяць 11-23 лютого 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Зростальний Місяць - це хороший період для езотеричних практик.
Зростальний Місяць в езотериці часто сприймається як час потужних енергій та можливостей.
Зібрали три сильних ритуали, які можна провести під час зростання Місяця:
-
Ритуал нових початків:
- Підготуйте атмосферу за допомогою свічок, ароматів та музики.
- Сконцентруйтеся на своїх цілях та бажаннях.
- Запишіть свої наміри на папері та поставте під Місяць.
- Сказавши свої наміри вголос, спробуйте візуалізувати їх вже здійсненими.
- Завершіть ритуал подякою та впевненістю в тому, що ваші наміри збудуться.
-
Ритуал заряджання кристалами:
- Оберіть кристали, які вас приваблюють або які відповідають вашим потребам (наприклад, аметист для спокою, рожевий кварц для любові).
- Покладіть кристали під променями Місяця на вікно чи на відкритий простір.
- Виразно виражайте свої наміри для кристалів, вважаючи, що вони заряджаються позитивною енергією Місяця.
- Після цього використовуйте їх як енергетичний об'єкт чи приділіть їм особливе місце у своєму просторі.
-
Ритуал очищення енергій:
- Використовуйте пахощі або ефірні олії для створення приємного аромату в приміщенні.
- Розпочніть ритуал із центру вашого простору, обходячи його в годинному напрямку.
- Виражайте свої наміри очищення та видалення негативних енергій.
- Дозвольте аромату чи диму пройти кожен куточок простору.
- Завершіть ритуал зі словами подяки за очищення та захист від негативної енергії.
Завжди пам'ятайте, що важливо підійти до цих ритуалів з повагою та усвідомленістю, дотримуючись власних переконань та індивідуальних потреб.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також: