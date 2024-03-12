Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: популярні прикмети та забобони

У астрології та езотеричних віруваннях існують різні прикмети та забобони, пов'язані з фазою Зростального Місяця. Ось деякі з них, які можуть цікавити вас:

Планування та старт нового: Зростальний Місяць сприяє новим починанням. Це час для планування та запуску проєктів, ідеї яких ви давно тримали в своїй голові.

Зростальний Місяць сприяє новим починанням. Це час для планування та запуску проєктів, ідеї яких ви давно тримали в своїй голові. Стрижка волосся: За деякими віруваннями стрижка волосся під час Зростального Місяця може призвести до їх швидшого росту та покращення їхнього стану.

За деякими віруваннями стрижка волосся під час Зростального Місяця може призвести до їх швидшого росту та покращення їхнього стану. Розподіл власної енергії: під час Зростального Місяця можна відчувати підвищену енергію. Розподіліть цю енергію між різними сферами свого життя, щоб зробити його більш гармонійним.

під час Зростального Місяця можна відчувати підвищену енергію. Розподіліть цю енергію між різними сферами свого життя, щоб зробити його більш гармонійним. Нові знайомства та романтика: Зростальний Місяць може бути часом, коли нові знайомства стають особливо важливими та сповненими надій. Романтичні стосунки також можуть процвітати.

Обробка каменів та кристалів: цей період підходить для обробки, зарядження та програмування каменів і кристалів, оскільки енергія зростання може підсилити їх потужність.

цей період підходить для обробки, зарядження та програмування каменів і кристалів, оскільки енергія зростання може підсилити їх потужність. Вирощування рослин: якщо ви вирощуєте рослини, це час для їхнього догляду та розвитку. Поливайте їх, годуйте та спостерігайте за їхнім зростанням.

якщо ви вирощуєте рослини, це час для їхнього догляду та розвитку. Поливайте їх, годуйте та спостерігайте за їхнім зростанням. Проведення магічних ритуалів: Зростальний Місяць вважається потужним для магічних практик та ритуалів. Використовуйте його для втілення своїх найкращих бажань та намірів.

Важливо відзначити, що ці прикмети та забобони мають символічний характер і не мають наукового підтвердження. Вони ґрунтуються на традиційних віруваннях та можуть варіювати залежно від культурних та регіональних впливів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня розповіла про те, коли будуть переговори та завершення війни.

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