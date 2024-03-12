Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: що категорично заборонено робити у цей період

Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: в езотеричній традиції сприяє зростанню та розвитку. Ось кілька порад, що можна розглядати з погляду езотерики під час цього періоду:

Планування та починання нового: Зростальний Місяць ідеально підходить для старту нових проєктів, планів та ініціатив. Визначте свої цілі та починайте робити перші кроки в напрямку їх досягнення.

Зростальний Місяць ідеально підходить для старту нових проєктів, планів та ініціатив. Визначте свої цілі та починайте робити перші кроки в напрямку їх досягнення. Висаджування рослин: якщо ви зацікавлені в садівництві, це час для висаджування рослин, оскільки зростальний Місяць підсилює енергію росту та розвитку.

якщо ви зацікавлені в садівництві, це час для висаджування рослин, оскільки зростальний Місяць підсилює енергію росту та розвитку. Активізація креативності: зростальний Місяць сприяє креативності та новаторському мисленню. Використовуйте цей час для творчих виразів, мистецтва та творення.

зростальний Місяць сприяє креативності та новаторському мисленню. Використовуйте цей час для творчих виразів, мистецтва та творення. Підсилення особистого розвитку: розглядайте цей період як час для особистого росту та розвитку. Займайтеся самоосвітою, медитацією чи розвитком духовності.

розглядайте цей період як час для особистого росту та розвитку. Займайтеся самоосвітою, медитацією чи розвитком духовності. Робота з енергіями успіху: зосередьтеся на позитивних енергіях та думках про успіх. Працюйте над своєю внутрішньою вірою у власні можливості.

Проведення ритуалів чи медитацій: використовуйте Зростальний Місяць для проведення ритуалів чи медитацій, спрямованих на зростання та розвиток.

використовуйте Зростальний Місяць для проведення ритуалів чи медитацій, спрямованих на зростання та розвиток. Очищення та вивід негативу: зростальний Місяць може бути часом очищення енергійного поля. Виводьте негатив, проводьте ритуали чи медитації на очищення.

зростальний Місяць може бути часом очищення енергійного поля. Виводьте негатив, проводьте ритуали чи медитації на очищення. Робота з кристалами: кристали, пов'язані з енергією зростання, такі як кварц, можуть бути корисними під час Зростального Місяця. Використовуйте їх для медитації чи як енергетичні підсилювачі.

Важливо пам'ятати, що це лише поради з погляду езотеричних вірувань і традицій, і їх ефективність може залежати від особистого відношення та вірувань кожної людини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня про те, коли будуть переговори та завершення війни.

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