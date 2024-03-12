Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: що не варто робити у цей час

Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: в езотеричній традиції вважається часом, коли сили зростання і енергії підтримують різноманітні проєкти та починання. Щоб використовувати цей період максимально ефективно, слід утримуватися від певних дій або приймати певні заходи, згідно з езотеричними порадами:

Не розпочинати нові справи вночі: зазвичай рекомендується уникати початку нових справ або проєктів у нічний час. Замість цього, чекайте на світанок або вдень.

Утримуйтесь від негативних емоцій: уникайте конфліктів, негативних роздумів чи спілкування з негативно налаштованими людьми. Зосереджуйтеся на позитивних емоціях та думках.

Уникайте суперечок та конфліктів: зростальний Місяць вважається часом гармонії, тож уникайте суперечок та конфліктів, спрямованих на негативний результат.

Не обтяжуйте себе важкими завданнями: замість того, щоб навантажувати себе важкими завданнями, краще сконцентруйтеся на плануванні та підготовці до майбутніх проєктів.

Не використовуйте негативні слова: звертайте увагу на своє мовлення та уникайте використання негативних слів чи висловлювань, які можуть викликати негативні енергії.

Уникайте розкидання енергії: концентруйте свою увагу на основних завданнях та проєктах, уникайте розкидання своєї енергії на занадто багато напрямків.

Не купуйте важливі речі: за езотеричними віруваннями, Зростальний Місяць не є найкращим часом для купівлі важливих речей або здійснення великих покупок.

Не розповідайте плани: утримуйте свої плани та проєкти в таємниці, оскільки Зростальний Місяць може підвищити енергію конфіденційності та таємничості.

Уникайте нудьги та рутини: зростальний Місяць сприяє креативності та новаторському мисленню, тож уникайте нудьги та рутинних справ, якщо це можливо.

Важливо пам'ятати, що ці поради мають символічний характер і не мають наукового обґрунтування. Кожна людина відреагує по-різному на різні фази Місяця, і важливо слухати своє власне тіло та інтуїцію.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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