Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: що не варто робити у цей час

Зростальний Місяць в езотериці сприймається як початок чогось нового.
Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: в езотеричній традиції вважається часом, коли сили зростання і енергії підтримують різноманітні проєкти та починання. Щоб використовувати цей період максимально ефективно, слід утримуватися від певних дій або приймати певні заходи, згідно з езотеричними порадами:
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Не розпочинати нові справи вночі: зазвичай рекомендується уникати початку нових справ або проєктів у нічний час. Замість цього, чекайте на світанок або вдень.
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Утримуйтесь від негативних емоцій: уникайте конфліктів, негативних роздумів чи спілкування з негативно налаштованими людьми. Зосереджуйтеся на позитивних емоціях та думках.
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Уникайте суперечок та конфліктів: зростальний Місяць вважається часом гармонії, тож уникайте суперечок та конфліктів, спрямованих на негативний результат.
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Не обтяжуйте себе важкими завданнями: замість того, щоб навантажувати себе важкими завданнями, краще сконцентруйтеся на плануванні та підготовці до майбутніх проєктів.
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Не використовуйте негативні слова: звертайте увагу на своє мовлення та уникайте використання негативних слів чи висловлювань, які можуть викликати негативні енергії.
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Уникайте розкидання енергії: концентруйте свою увагу на основних завданнях та проєктах, уникайте розкидання своєї енергії на занадто багато напрямків.
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Не купуйте важливі речі: за езотеричними віруваннями, Зростальний Місяць не є найкращим часом для купівлі важливих речей або здійснення великих покупок.
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Не розповідайте плани: утримуйте свої плани та проєкти в таємниці, оскільки Зростальний Місяць може підвищити енергію конфіденційності та таємничості.
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Уникайте нудьги та рутини: зростальний Місяць сприяє креативності та новаторському мисленню, тож уникайте нудьги та рутинних справ, якщо це можливо.
Важливо пам'ятати, що ці поради мають символічний характер і не мають наукового обґрунтування. Кожна людина відреагує по-різному на різні фази Місяця, і важливо слухати своє власне тіло та інтуїцію.
Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.
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