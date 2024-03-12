Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: три цікаві езотеричні ритуали

Зростальний Місяць з погляду езотерики та астрології асоціюється з ростом.

Ось три цікаві езотеричні ритуали, які можна провести під час Зростального Місяця 11-24 березня 2024 року.

Ритуал "Підсилення намірів":

Почніть, знаходячись в спокійному місці, де ви можете зосередитися.

Запаліть свічу, символізуючи світло та вогонь енергії.

Сфокусуйтеся на своїх намірах та цілях, які ви хочете досягти.

Напишіть свої наміри на папері та поставте перед свічею.

Використовуючи елемент води, наприклад, кришталевий чи скляний посуд з водою, облийте або обмийте папір.

Уявіть, як енергія росту та зростання наповнює ваші наміри.

Дякуйте Місяцю за його підтримку.

Залиште папір під дією свічі до завершення ритуалу.

Ритуал-медитація на Зростальний Місяць:

Займіть зручне положення для медитації.

Сфокусуйте увагу на диханні, розслабте тіло та утиште розум.

Уявіть Місяць, як він зростає та надає свою енергію.

Поглиблюйте медитацію, візуалізуючи свої цілі та прагнення, оточені світлом Місяця.

Спілкуйтеся з енергією Місяця та висловлюйте свої дяки за підтримку.

Завершіть медитацію плавним поверненням у повсякденну свідомість.

Ритуал "Очищення енергії":

Знайдіть тихе місце, де ви можете бути наодинці.

Візьміть улюблену ефірну олію.

Намажте ефірну олію на свої зап'ястя, шию та серцеву область, уявляючи, як енергія чистоти та зростання огортає вас.

Спрямовуйте свої думки на виведення негативної енергії та старого баласту.

Ритуально помахайте руками перед собою, уявляючи, як ви виводите негативну енергію зі свого енергетичного поля.

Дякуйте Місяцю за його підтримку та чистоту.

Завершіть ритуал спокійним і світлим внутрішнім відчуттям.

Пам'ятайте, що важливо зосередитися на своїх власних відчуттях та інтуїції під час проведення будь-якого езотеричного ритуалу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня розповіла про те, коли будуть переговори та завершення війни.

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