Зростальний Місяць 12-24 січня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють зрозуміти свої прагнення.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на зростальний Місяць 12-24 січня 2024 року розповідає, що Рибам слід продемонструвати лідерські якості, а Скорпіонам - рухатися вперед.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на зростальний Місяць 12-24 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Потрібно працювати. У стосунках теж потрібна праця. На роботі додайте завзяття.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король пентаклів"
Прислухайтеся до мудрих порад. У любові знайдіть щось спільне для вас. На роботі час розпочати новий проєкт.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Башта"
Очікуйте на зміни. У стосунках може з'ясуватися щось нове. У русі кар'єрними сходами вас очікують випробування.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ситуація покращується. У любові сподівайтеся на більше. На роботі працюйте на результат.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відганяйте від себе потенційних партнерів. На роботі не марнуйте свій час.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Самітник"
Варто перепочити. Візьміть паузу у стосунках. На роботі заплануйте відгул.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте баланс у стосунках. У любові йдіть одне до одного. На роботі шукайте однодумців.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. У любові очікуйте більшого.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Розпочніть новий проєкт. У любові йдіть напролом. На роботі відшліфуйте ваші вміння та навички.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз жезлів"
Додайте більше вогню. У стосунках насолоджуйтеся сексом. У русі кар'єрними сходами очікуйте нових випробувань.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева жезлів"
Покажіть внутрішній вогонь. У стосунках продемонструйте характер. На роботі додайте професійності.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Маг"
Опануйте свої почуття і відчуття. У любові збалансуйте раціональне та емоційне. На роботі проявіть свої лідерські якості.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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