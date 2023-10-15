Зростальний Місяць 15-27 жовтня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Карти Таро допомагають зрозуміти більше про себе

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на зростальний Місяць 15-27 жовтня 2023 року розповідає, що Риб можуть образити, а Овни мають очікувати на зміни.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на зростальний Місяць 15-27 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У стосунках треба вирішити, що робити далі. На роботі доведеться більше показати, щоб показати результат.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Мир"

Знайдіть мир всередині себе. У любові шукайте гармонію. У русі кар'єрними сходами все складається якнайкраще.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Час заощаджувати. У стосунках оберіть одну фінансову ціль. На роботі розпочніть фінансово вигідний проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Вас очікують численні спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто цим спокусам віддатися. На роботі ви почуєте інші варіанти для розвитку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові позбудьтеся своїх страхів. А на роботі вам заважатимуть ваші комплекси.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемога - поруч. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі ви вийдете переможцем зі складної ситуації.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках досліджуйте щось нове. У робочих ситуаціях дійте активно.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

Перестаньте переливати з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі не варто конфліктувати.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі очікуйте на маленький корпоратив.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Іноді варто піти. У любові буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте ваше серце. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. На роботі будьте обережними з емоціями.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Будете важко. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі вас можуть образити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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