Зростальний Місяць 15-27 жовтня 2023 року: що варто робити та чого краще уникати

Зростальний Місяць - це час, коли місячне світло та енергія зростають, і це може бути сприятливим часом для виконання різних дій і завдань.

Однак конкретні дії і поради залежать від ваших особистих цілей і потреб. Ось деякі загальні поради на цей період:

Планування і цілі: Зростальний Місяць - час для зміцнення, розширення та вдосконалення. Використовуйте цей час, щоб переглянути свої цілі, встановити нові, і створити план дій для досягнення їх. Проєктний розвиток: Якщо у вас є проєкти чи ідеї, це може бути чудовий час, щоб розпочати їх втілення. Розгляньте можливості для творчості та розвитку. Збільшення свідомості: Зростальний Місяць також може сприяти самопізнанню та розвитку свідомості. Практикуйте медитацію, рефлексію чи інші техніки для розумового і духовного зростання. Посів рослин: Якщо ви зацікавлені в сільському господарстві або садівництві, зростальний Місяць може бути ідеальним часом для посіву рослин, оскільки сприятливий місячний світловий цикл може підвищити шанси на успішний ріст. Здоров'я: Розгляньте звернення до свого здоров'я. Підсиліть своє тіло за допомогою здорового харчування, фізичних вправ і релаксаційних практик. Комунікація: Зростальний Місяць може підтримати взаємодію та спілкування з іншими людьми. Використовуйте цей час для покращення ваших стосунків та розмов. Позбавлення зайвого: Це час, коли можна звільнитися від зайвих речей, які більше не служать користі. Проведіть прибирання, щоб звільнити місце для нових можливостей.

Пам'ятайте, що це загальні поради, і варто враховувати ваші конкретні обставини та потреби. Зростальний Місяць - це час для росту і розвитку, і ви можете використовувати його для досягнення своїх особистих цілей та бажань.

У зростальному Місяці, хоч і сприятливому для багатьох видів діяльності, все ж є деякі речі, які можна було б уникати або робити обережно. Однак це все є віруваннями та забобонами, і немає наукових доказів їх ефективності. Ось деякі заборони, які іноді пов'язані зі зростальним Місяцем:

Стрижка волосся: Деякі вірять, що волосся росте швидше, якщо ви його стрижете під час зменшення Місяця, тому в зростальний Місяць стрижку волосся категорично не рекомендують. Хірургічні операції: Є вірогідність, що під час зростального Місяця зцілення після хірургічних операцій може бути повільнішим або менш ефективним, але це має бути ретельно зважено з лікарем. Посадка рослин: Хоча деякі люди вважають, що в посадці рослин в зростальний Місяць немає жодного злостивого ефекту, існують вірування, які диктують кращий час для сівби певних видів рослин. Зробіть додаткові дослідження для визначення оптимального часу для посадки рослин в вашому регіоні. Очищення та прибирання: Зростальний Місяць може бути часом для створення та розвитку, тому категоричні заборони на прибирання чи очищення під час цього періоду не мають наукового обґрунтування.

Зростальний Місяць - це період, коли можна активно діяти, розвиватися та вдосконалюватися. Всі ці заборони базуються на забобонах, і їх дійсність піддається сумніву. Рішення про те, що робити під час цього періоду, повинно бути залежним від ваших конкретних цілей та потреб.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

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