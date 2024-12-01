Зростальний Місяць 2 - 14 грудня 2024 року: нюанси періоду, що не варто робити

Під час зростального Місяця важливо уникати кардинальних змін чи завершення справ, адже енергія цього періоду спрямована на накопичення, а не завершення.

У період зростального Місяця з 2 по 14 грудня 2024 року важливо враховувати, що цей час сприяє зростанню, накопиченню енергії та новим починанням. Проте є певні речі, яких варто уникати, щоб не перешкодити гармонії цього періоду.

Нюанси періоду:

Емоційне піднесення:

Енергії багато, але вона може проявлятися як надмірна емоційність чи імпульсивність. Важливо тримати себе в балансі та обмірковувати рішення. Зростання напруги:

Ближче до повного Місяця (14 грудня) енергетика стає максимально активною, тому можливе загострення конфліктів чи перевантаження.

Що не варто робити:

Уникати завершення справ:

Цей період не підходить для завершення проєктів, підведення підсумків або відмови від чогось значущого. Не варто починати великі прибирання:

Замість позбавлення від старого краще зосередитися на створенні нового. Відкладіть великі операції чи ризики:

Наприклад, продаж нерухомості чи великі фінансові ризики краще перенести на спадний Місяць. Не перевантажуйте себе:

Плануйте сили та час так, щоб не перевтомитися від ентузіазму і бажання зробити все одразу. Уникайте поспішних рішень у стосунках:

Краще не ухвалювати кардинальних рішень (наприклад, розривів), оскільки емоції можуть бути не до кінця усвідомленими.

Період зростального Місяця найкраще використовувати для поступового руху вперед, зберігаючи ясність та спокій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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