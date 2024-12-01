Зростальний Місяць 2 - 14 грудня 2024 року: три ритуали для збільшення фінансів

Під час зростального Місяця можна виконувати ритуали з грошовою свічкою, красулою (грошовим деревом) або водою з медом, щоб налаштувати енергію на залучення фінансів.

Період зростального Місяця з 2 по 14 грудня 2024 року сприятливий для ритуалів, спрямованих на залучення фінансового благополуччя, оскільки енергетика цього часу підтримує зростання та примноження. Нижче наведено три прості, але дієві ритуали.

1. Ритуал "Грошова свічка"

Що потрібно:

Зелена свічка (символ фінансів).

Ефірна олія (наприклад, пачулі, м'ята або апельсин).

Монета або купюра.

Як провести:

У вечір зростального Місяця запаліть зелену свічку.

Перед цим намастіть її ефірною олією, думаючи про те, як ваш дохід збільшується.

Покладіть поруч монету або купюру як символ достатку і повторюйте:

"Нехай гроші приходять у моє життя легко, примножуються та приносять радість."

"Нехай гроші приходять у моє життя легко, примножуються та приносять радість." Залиште свічку догоріти, а монету або купюру зберігайте як амулет.

2. Ритуал із грошовим деревом (красулою)

Що потрібно:

Горщик із красулою (грошове дерево).

Три монети.

Як провести:

Візьміть три монети та вкопайте їх у ґрунт під деревом.

Під час цього уявляйте, як ваші фінанси ростуть разом із рослиною.

Щодня поливайте дерево, думаючи про примноження своїх доходів.

Додатково можете покласти під горщик записку з вашою фінансовою ціллю.

3. Ритуал на залучення грошей через воду

Що потрібно:

Склянка чистої води.

Щіпка кориці або мед.

Як провести:

Увечері налийте у склянку воду та додайте трохи кориці чи меду.

Перемішуючи воду, промовляйте:

"Як ця вода солодка, так і моє життя наповнюється грошовими потоками."

"Як ця вода солодка, так і моє життя наповнюється грошовими потоками." Випийте воду, візуалізуючи, як у ваше життя приходять гроші.

Ці ритуали допомагають налаштувати енергію на залучення достатку і примноження ресурсів у гармонії з ритмами природи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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