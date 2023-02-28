Зростальний Місяць 21 лютого-6 березня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зростальний Місяць - чудовий період для початку реалізації своїх планів та втілення їх у життя.

Зростальний Місяць - це період від молодика до повні. Саме цей період вважається астрологами сприятливим для початку нових справ.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Зараз ви можете з'єднатися з гармонією Всесвіту. У ваше життя увійдуть багатство та процвітання, якщо ви не будете боятися. Навчіться цінувати власні ресурси.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Всесвіт очікує ваш звіт - що ви дали світу і як ви приймаєте його дари. Якщо ви щось отримуєте, то маєте щось давати у відповідь. Коло обміну не має бути розірваним.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Ви повинні усвідомити, що марно тримаєтеся за свої минулі упередження і надії. Саме це заважає вам побачити можливості, які вас оточують. Не дійте проти змін. Настав час сміливо подивитися у майбутнє.

РАК (22 червня-22 липня)

Не вважайте дружбу тим, що існує просто так. Даруйте свою відданість тим, хто потребує вашої підтримки. Водночас не дозволяйте гордощам захопити вас. Визнайте, що інші можуть вам допомогти, ви тільки виграєте від цього.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Ретельно обдумуйте свої вчинки. Саме тоді ви матимете достатньо сил, щоб впоратися з будь-якою проблемою. А глибинні "я" починуть впливати на ваше життя.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Щастя і кохання присутні у вашому житті. Знайдіть час для того, щоб оцінити речі, які роблять нас щасливими. Живіть повним життям, вмійте насолоджуватися будь-якою миттю.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Зараз ви не можете зробити гідний вибір. Це триматиме доти, поки ви думаєте, що є іграшкою в руках долі. Не звинувачуйте інших у ваших проблемах. Ваші думки та дії впливають на ваше життя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Міцно стійте за свої ідеали і слухайте своє серце. Ваші мрії незабаром здійсняться. Будьте смиренні і сміливо рухайтеся до власної мети.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Кожне випробування таїть у собі урок для вас, який зміцнить рішучість і дозволить відточити свої майстерність та досвід. Не бійтеся приймати виклики. Також зараз спитайтеся у себе, що вам необхідно для того, щоб рухатися далі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Міцно тримайтеся коріння і отримаєте винагороду. Зараз ви можете піти на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки. Налаштуйтеся на духовну підтримку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Пийте більше води, їжте здорову їжу, проводьте більше часу на свіжому повітрі, щоб повною мірою відчути свою життєву силу. Перед вами відкриваються нові горизонти. Віддайте природному руху життя.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Не сприймайте все аж надто серйозно, зосередьтеся на тому, що ви хочете змінити і дозвольте світу змінюватися. Дитяче почуття цікавості до світу допоможе привабити сили, які підсилять зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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