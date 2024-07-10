Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Афірмації — це позитивні твердження, які допомагають змінити ваші думки, емоції та переконання.
Афірмації під час зростального Місяця можуть бути особливо потужними, оскільки вони резонують з енергією зростання і розширення.
Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про афірмації щодо зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.
Ось 10 езотеричних афірмацій, які допоможуть вам у розвитку та досягненні цілей під час цього періоду:
1. Афірмація для залучення достатку
- "Я відкриваюся для вселенського потоку багатства і достатку, який приходить у моє життя з легкістю та радістю."
2. Афірмація для особистісного зростання
- "Я розвиваюся і вдосконалююся кожного дня, мої можливості безмежні."
3. Афірмація для здоров'я та благополуччя
- "Я вдячний за своє здоров'я і відчуваю себе повним енергії та життєвих сил."
4. Афірмація для любові та гармонії
- "Я залучаю любов і гармонію у своє життя, мої стосунки наповнені радістю та взаєморозумінням."
5. Афірмація для творчості та натхнення
- "Я відкритий для творчого натхнення, яке наповнює мене новими ідеями та проєктами."
6. Афірмація для духовного розвитку
- "Моя духовна свідомість зростає з кожним днем, я відчуваю глибокий зв'язок з всесвітом."
7. Афірмація для внутрішньої гармонії
- "Я знайшов гармонію всередині себе, моє серце сповнене спокоєм та радістю."
8. Афірмація для успішного досягнення цілей
- "Я маю силу і рішучість досягати своїх цілей, всі мої мрії стають реальністю."
9. Афірмація для самовпевненості
- "Я вірю у свої сили і здатен подолати будь-які труднощі, що стоять на моєму шляху."
10. Афірмація для позитивних змін
- "Я відкритий для позитивних змін у своєму житті, і вони приходять до мене легко і природно."
Повторюйте ці афірмації щодня під час зростального Місяця, щоб посилити їх вплив і сприяти своєму розвитку та досягненню цілей.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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