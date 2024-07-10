Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Афірмації — це позитивні твердження, які допомагають змінити ваші думки, емоції та переконання.

Афірмації під час зростального Місяця можуть бути особливо потужними, оскільки вони резонують з енергією зростання і розширення.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про афірмації щодо зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось 10 езотеричних афірмацій, які допоможуть вам у розвитку та досягненні цілей під час цього періоду:

1. Афірмація для залучення достатку

"Я відкриваюся для вселенського потоку багатства і достатку, який приходить у моє життя з легкістю та радістю."

2. Афірмація для особистісного зростання

"Я розвиваюся і вдосконалююся кожного дня, мої можливості безмежні."

3. Афірмація для здоров'я та благополуччя

"Я вдячний за своє здоров'я і відчуваю себе повним енергії та життєвих сил."

4. Афірмація для любові та гармонії

"Я залучаю любов і гармонію у своє життя, мої стосунки наповнені радістю та взаєморозумінням."

5. Афірмація для творчості та натхнення

"Я відкритий для творчого натхнення, яке наповнює мене новими ідеями та проєктами."

6. Афірмація для духовного розвитку

"Моя духовна свідомість зростає з кожним днем, я відчуваю глибокий зв'язок з всесвітом."

7. Афірмація для внутрішньої гармонії

"Я знайшов гармонію всередині себе, моє серце сповнене спокоєм та радістю."

8. Афірмація для успішного досягнення цілей

"Я маю силу і рішучість досягати своїх цілей, всі мої мрії стають реальністю."

9. Афірмація для самовпевненості

"Я вірю у свої сили і здатен подолати будь-які труднощі, що стоять на моєму шляху."

10. Афірмація для позитивних змін

"Я відкритий для позитивних змін у своєму житті, і вони приходять до мене легко і природно."

Повторюйте ці афірмації щодня під час зростального Місяця, щоб посилити їх вплив і сприяти своєму розвитку та досягненню цілей.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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