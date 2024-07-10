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Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Вважається, що зростальний Місяць — це відмінний час для посадки рослин, оскільки їхній ріст і розвиток будуть більш успішними. / Фото: ТСН.ua

Під час зростального Місяця найкраще починати нові проєкти та важливі справи, адже цей період вважається сприятливим для нових починань.

Зростальний Місяць — це період, коли Місяць збільшує свою видиму площу на небі від молодика до повні. Цей час часто асоціюється з новими починаннями та зростанням, і в народних традиціях існує безліч забобонів і прикмет, пов'язаних із цим періодом.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про прикмети та забобони щодо зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось деякі з них:

Забобони та прикмети на зростальний Місяць

  1. Добрий час для починань
    Зростальний Місяць вважається найкращим часом для початку нових справ, проєктів або важливих справ. Вважається, що в цей період все, що ви почнете, має більше шансів на успіх.

  2. Посадка рослин
    Це сприятливий час для посадки рослин і догляду за садом. Вважається, що в висхідний Місяць рослини швидше ростуть і розвиваються.

  3. Розв'язання фінансових питань
    Існує повір'я, що зростальний Місяць — це хороший час для укладання фінансових угод або початку нових інвестицій.

  4. Здоров'я і краса
    Рекомендується в цей час розпочинати дієти, заняття спортом або косметичні процедури, оскільки вважається, що результати будуть довготривалими.

  5. Виправлення помилок
    Якщо ви помітили помилки або недоліки в своєму житті, зростальний Місяць — це гарний момент, щоб виправити їх і розпочати знову.

  6. Нове знайомство
    Період зростального Місяця вважається вдалим для зав'язування нових знайомств і дружніх стосунків, які можуть тривати довго.

Зростальний Місяць: народні прикмети

  1. Місяць «росте» — зростає і здоров'я
    Якщо ви будете турбуватися про своє здоров'я під час зростального Місяця, воно буде зростати і зміцнюватися.

  2. Добре планувати на майбутнє
    Вважається, що плани, складені в зростального Місяця, мають більше шансів на реалізацію.

  3. Сни на зростального Місяць
    Сни в цей період можуть бути віщими або натхненними. Деякі вірять, що вони можуть допомогти знайти відповіді на важливі питання.

Як використовувати зростальний Місяць у своєму житті

  • Плануйте нові проєкти
    Розробіть план і поставте цілі на найближчі місяці.

  • Розпочніть нові звички
    Це хороший час, щоб впровадити нові корисні звички або звільнитися від старих, шкідливих.

  • Займіться самоосвітою
    Продовжте вивчення нових тем або навичок.

  • Налагоджуйте стосунки
    Знайдіть час для спілкування з близькими і заведіть нові контакти.

Сподіваємося, ці прикмети та поради стануть вам у пригоді!

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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