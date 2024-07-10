Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Під час зростального Місяця найкраще починати нові проєкти та важливі справи, адже цей період вважається сприятливим для нових починань.

Зростальний Місяць — це період, коли Місяць збільшує свою видиму площу на небі від молодика до повні. Цей час часто асоціюється з новими починаннями та зростанням, і в народних традиціях існує безліч забобонів і прикмет, пов'язаних із цим періодом.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про прикмети та забобони щодо зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось деякі з них:

Забобони та прикмети на зростальний Місяць

Добрий час для починань

Зростальний Місяць вважається найкращим часом для початку нових справ, проєктів або важливих справ. Вважається, що в цей період все, що ви почнете, має більше шансів на успіх. Посадка рослин

Це сприятливий час для посадки рослин і догляду за садом. Вважається, що в висхідний Місяць рослини швидше ростуть і розвиваються. Розв'язання фінансових питань

Існує повір'я, що зростальний Місяць — це хороший час для укладання фінансових угод або початку нових інвестицій. Здоров'я і краса

Рекомендується в цей час розпочинати дієти, заняття спортом або косметичні процедури, оскільки вважається, що результати будуть довготривалими. Виправлення помилок

Якщо ви помітили помилки або недоліки в своєму житті, зростальний Місяць — це гарний момент, щоб виправити їх і розпочати знову. Нове знайомство

Період зростального Місяця вважається вдалим для зав'язування нових знайомств і дружніх стосунків, які можуть тривати довго.

Зростальний Місяць: народні прикмети

Місяць «росте» — зростає і здоров'я

Якщо ви будете турбуватися про своє здоров'я під час зростального Місяця, воно буде зростати і зміцнюватися. Добре планувати на майбутнє

Вважається, що плани, складені в зростального Місяця, мають більше шансів на реалізацію. Сни на зростального Місяць

Сни в цей період можуть бути віщими або натхненними. Деякі вірять, що вони можуть допомогти знайти відповіді на важливі питання.

Як використовувати зростальний Місяць у своєму житті

Плануйте нові проєкти

Розробіть план і поставте цілі на найближчі місяці.

Розпочніть нові звички

Це хороший час, щоб впровадити нові корисні звички або звільнитися від старих, шкідливих.

Займіться самоосвітою

Продовжте вивчення нових тем або навичок.

Налагоджуйте стосунки

Знайдіть час для спілкування з близькими і заведіть нові контакти.

Сподіваємося, ці прикмети та поради стануть вам у пригоді!

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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