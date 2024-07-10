Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Під час зростального Місяця найкраще починати нові проєкти та важливі справи, адже цей період вважається сприятливим для нових починань.
Зростальний Місяць — це період, коли Місяць збільшує свою видиму площу на небі від молодика до повні. Цей час часто асоціюється з новими починаннями та зростанням, і в народних традиціях існує безліч забобонів і прикмет, пов'язаних із цим періодом.
Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про прикмети та забобони щодо зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.
Ось деякі з них:
Забобони та прикмети на зростальний Місяць
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Добрий час для починань
Зростальний Місяць вважається найкращим часом для початку нових справ, проєктів або важливих справ. Вважається, що в цей період все, що ви почнете, має більше шансів на успіх.
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Посадка рослин
Це сприятливий час для посадки рослин і догляду за садом. Вважається, що в висхідний Місяць рослини швидше ростуть і розвиваються.
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Розв'язання фінансових питань
Існує повір'я, що зростальний Місяць — це хороший час для укладання фінансових угод або початку нових інвестицій.
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Здоров'я і краса
Рекомендується в цей час розпочинати дієти, заняття спортом або косметичні процедури, оскільки вважається, що результати будуть довготривалими.
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Виправлення помилок
Якщо ви помітили помилки або недоліки в своєму житті, зростальний Місяць — це гарний момент, щоб виправити їх і розпочати знову.
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Нове знайомство
Період зростального Місяця вважається вдалим для зав'язування нових знайомств і дружніх стосунків, які можуть тривати довго.
Зростальний Місяць: народні прикмети
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Місяць «росте» — зростає і здоров'я
Якщо ви будете турбуватися про своє здоров'я під час зростального Місяця, воно буде зростати і зміцнюватися.
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Добре планувати на майбутнє
Вважається, що плани, складені в зростального Місяця, мають більше шансів на реалізацію.
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Сни на зростального Місяць
Сни в цей період можуть бути віщими або натхненними. Деякі вірять, що вони можуть допомогти знайти відповіді на важливі питання.
Як використовувати зростальний Місяць у своєму житті
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Плануйте нові проєкти
Розробіть план і поставте цілі на найближчі місяці.
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Розпочніть нові звички
Це хороший час, щоб впровадити нові корисні звички або звільнитися від старих, шкідливих.
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Займіться самоосвітою
Продовжте вивчення нових тем або навичок.
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Налагоджуйте стосунки
Знайдіть час для спілкування з близькими і заведіть нові контакти.
Сподіваємося, ці прикмети та поради стануть вам у пригоді!
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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