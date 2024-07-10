Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що категорично заборонено робити

Зростальний Місяць допомагає активізувати наші зусилля та надає додаткову енергію для досягнення поставлених цілей

Під час зростального Місяця з 7 по 20 липня 2024 року є певні дії та заходи, яких варто уникати, щоб не перешкодити позитивному впливу цього періоду.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про те, що не варто зробити у період зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось кілька рекомендацій, що категорично не варто робити:

1. Не починати конфліктів та не вирішувати спірних питань

Уникати суперечок : намагайтеся уникати конфліктів та сварок, оскільки енергія зростального Місяця спрямована на зростання та розвиток, а не на руйнування.

: намагайтеся уникати конфліктів та сварок, оскільки енергія зростального Місяця спрямована на зростання та розвиток, а не на руйнування. Відкласти важливі розмови: відкладіть вирішення важливих або спірних питань на пізніше, коли ситуація стане більш стабільною.

2. Не робити ризикованих фінансових операцій

Уникати великих інвестицій : у цей період краще уникати ризикованих фінансових операцій та великих інвестицій, оскільки енергія зростання може зробити ситуацію нестабільною.

: у цей період краще уникати ризикованих фінансових операцій та великих інвестицій, оскільки енергія зростання може зробити ситуацію нестабільною. Не брати великих позик: уникайте взяття великих позик або кредитів, щоб не створити додаткових фінансових зобов'язань.

3. Не починати нових відносин

Не поспішати у відносинах : уникайте поспішних рішень у стосунках, дайте собі час краще пізнати людину.

: уникайте поспішних рішень у стосунках, дайте собі час краще пізнати людину. Не приймати серйозних рішень: відкладіть прийняття серйозних рішень щодо стосунків до більш стабільного періоду.

4. Не робити операцій та процедур з високим ризиком

Відкласти хірургічні втручання : за можливості уникайте планових хірургічних операцій та медичних процедур з високим ризиком.

: за можливості уникайте планових хірургічних операцій та медичних процедур з високим ризиком. Уникати експериментів зі здоров'ям: не експериментуйте з новими методами лікування або дієтами без консультації з фахівцем.

5. Не приймати поспішних рішень

Не робити імпульсивних покупок : уникайте імпульсивних покупок та фінансових рішень, які можуть призвести до зайвих витрат.

: уникайте імпульсивних покупок та фінансових рішень, які можуть призвести до зайвих витрат. Не змінювати кардинально плани: уникайте різких змін у планах або проєктах без ретельного аналізу.

6. Не ігнорувати інтуїцію

Не ігнорувати знаки : прислухайтеся до своєї інтуїції та звертайте увагу на знаки, які можуть вказувати на можливі ризики.

: прислухайтеся до своєї інтуїції та звертайте увагу на знаки, які можуть вказувати на можливі ризики. Не відмовлятися від саморефлексії: приділяйте час саморефлексії та аналізу своїх дій і планів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете максимально ефективно використовувати позитивну енергію зростального Місяця і уникнути можливих негативних наслідків.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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