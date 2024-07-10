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Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що категорично заборонено робити

Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що категорично заборонено робити

Використовуйте цей час для того, щоб зміцнити свої наміри та наблизитися до реалізації мрій. / Фото: ТСН.ua

Зростальний Місяць допомагає активізувати наші зусилля та надає додаткову енергію для досягнення поставлених цілей

Під час зростального Місяця з 7 по 20 липня 2024 року є певні дії та заходи, яких варто уникати, щоб не перешкодити позитивному впливу цього періоду.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про те, що не варто зробити у період зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось кілька рекомендацій, що категорично не варто робити:

1. Не починати конфліктів та не вирішувати спірних питань

  • Уникати суперечок: намагайтеся уникати конфліктів та сварок, оскільки енергія зростального Місяця спрямована на зростання та розвиток, а не на руйнування.
  • Відкласти важливі розмови: відкладіть вирішення важливих або спірних питань на пізніше, коли ситуація стане більш стабільною.

2. Не робити ризикованих фінансових операцій

  • Уникати великих інвестицій: у цей період краще уникати ризикованих фінансових операцій та великих інвестицій, оскільки енергія зростання може зробити ситуацію нестабільною.
  • Не брати великих позик: уникайте взяття великих позик або кредитів, щоб не створити додаткових фінансових зобов'язань.

3. Не починати нових відносин

  • Не поспішати у відносинах: уникайте поспішних рішень у стосунках, дайте собі час краще пізнати людину.
  • Не приймати серйозних рішень: відкладіть прийняття серйозних рішень щодо стосунків до більш стабільного періоду.

4. Не робити операцій та процедур з високим ризиком

  • Відкласти хірургічні втручання: за можливості уникайте планових хірургічних операцій та медичних процедур з високим ризиком.
  • Уникати експериментів зі здоров'ям: не експериментуйте з новими методами лікування або дієтами без консультації з фахівцем.

5. Не приймати поспішних рішень

  • Не робити імпульсивних покупок: уникайте імпульсивних покупок та фінансових рішень, які можуть призвести до зайвих витрат.
  • Не змінювати кардинально плани: уникайте різких змін у планах або проєктах без ретельного аналізу.

6. Не ігнорувати інтуїцію

  • Не ігнорувати знаки: прислухайтеся до своєї інтуїції та звертайте увагу на знаки, які можуть вказувати на можливі ризики.
  • Не відмовлятися від саморефлексії: приділяйте час саморефлексії та аналізу своїх дій і планів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете максимально ефективно використовувати позитивну енергію зростального Місяця і уникнути можливих негативних наслідків.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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