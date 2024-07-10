Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що категорично заборонено робити

Зростальний Місяць допомагає активізувати наші зусилля та надає додаткову енергію для досягнення поставлених цілей
Під час зростального Місяця з 7 по 20 липня 2024 року є певні дії та заходи, яких варто уникати, щоб не перешкодити позитивному впливу цього періоду.
Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про те, що не варто зробити у період зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.
Ось кілька рекомендацій, що категорично не варто робити:
1. Не починати конфліктів та не вирішувати спірних питань
- Уникати суперечок: намагайтеся уникати конфліктів та сварок, оскільки енергія зростального Місяця спрямована на зростання та розвиток, а не на руйнування.
- Відкласти важливі розмови: відкладіть вирішення важливих або спірних питань на пізніше, коли ситуація стане більш стабільною.
2. Не робити ризикованих фінансових операцій
- Уникати великих інвестицій: у цей період краще уникати ризикованих фінансових операцій та великих інвестицій, оскільки енергія зростання може зробити ситуацію нестабільною.
- Не брати великих позик: уникайте взяття великих позик або кредитів, щоб не створити додаткових фінансових зобов'язань.
3. Не починати нових відносин
- Не поспішати у відносинах: уникайте поспішних рішень у стосунках, дайте собі час краще пізнати людину.
- Не приймати серйозних рішень: відкладіть прийняття серйозних рішень щодо стосунків до більш стабільного періоду.
4. Не робити операцій та процедур з високим ризиком
- Відкласти хірургічні втручання: за можливості уникайте планових хірургічних операцій та медичних процедур з високим ризиком.
- Уникати експериментів зі здоров'ям: не експериментуйте з новими методами лікування або дієтами без консультації з фахівцем.
5. Не приймати поспішних рішень
- Не робити імпульсивних покупок: уникайте імпульсивних покупок та фінансових рішень, які можуть призвести до зайвих витрат.
- Не змінювати кардинально плани: уникайте різких змін у планах або проєктах без ретельного аналізу.
6. Не ігнорувати інтуїцію
- Не ігнорувати знаки: прислухайтеся до своєї інтуїції та звертайте увагу на знаки, які можуть вказувати на можливі ризики.
- Не відмовлятися від саморефлексії: приділяйте час саморефлексії та аналізу своїх дій і планів.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете максимально ефективно використовувати позитивну енергію зростального Місяця і уникнути можливих негативних наслідків.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
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