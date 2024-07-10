Зростальний Місяць 7-20 липня 2024 року: що означає з погляду езотерики

У цей період світло Місяця зростає, і він виглядає як тонкий вигнутий серп на небі.

Зростальний Місяць, який триватиме з 7 по 20 липня 2024 року, має велике значення з погляду езотерики. Цей період вважається дуже сприятливим для початку нових справ, залучення позитивних змін та активного зростання.

Тому пропонуємо вашій увазі інформацію про езотеричну енергію щодо зростального Місяця від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич.

Ось кілька основних аспектів, що означає цей період з погляду езотерики:

1. Енергія зростання і розширення

Активізація енергії : у цей час відбувається активне наростання енергії, що сприяє реалізації нових проєктів, розвитку ідеї та втіленню планів у життя.

: у цей час відбувається активне наростання енергії, що сприяє реалізації нових проєктів, розвитку ідеї та втіленню планів у життя. Розширення можливостей: енергія зростального Місяця допомагає розширити свої можливості, виявити нові шляхи для досягнення цілей та розвитку.

2. Залучення і накопичення позитивної енергії

Залучення благополуччя : це сприятливий час для ритуалів, спрямованих на залучення багатства, успіху та процвітання.

: це сприятливий час для ритуалів, спрямованих на залучення багатства, успіху та процвітання. Енергетичне очищення: добрий період для очищення свого простору від негативної енергії та залучення позитивних вібрацій.

3. Сприятливий час для початку нових починань

Запуск нових проєктів : початок будь-яких нових проєктів, справ чи бізнесів буде мати додаткову підтримку зростальної енергії Місяця.

: початок будь-яких нових проєктів, справ чи бізнесів буде мати додаткову підтримку зростальної енергії Місяця. Розвиток навичок і знань: хороший період для навчання, отримання нових знань і вдосконалення своїх навичок.

4. Зміцнення здоров'я і добробуту

Фізичне оздоровлення : під час зростального Місяця корисно займатися фізичними вправами, починати нові дієти або оздоровчі програми.

: під час зростального Місяця корисно займатися фізичними вправами, починати нові дієти або оздоровчі програми. Емоційне благополуччя: медитації та практики, спрямовані на емоційне зцілення та гармонізацію внутрішнього стану, будуть особливо ефективними.

5. Посилення інтуїції та духовного розвитку

Духовні практики : цей час підходить для медитацій, духовних ритуалів та інших практик, які сприяють зростанню духовної свідомості.

: цей час підходить для медитацій, духовних ритуалів та інших практик, які сприяють зростанню духовної свідомості. Інтуїтивне сприйняття: інтуїція під час зростального Місяця стає гострішою, що допомагає приймати важливі рішення та знаходити правильні шляхи.

6. Гармонізація взаємин

Покращення стосунків : сприятливий період для зміцнення чинних стосунків, вирішення конфліктів та залучення нових позитивних знайомств.

: сприятливий період для зміцнення чинних стосунків, вирішення конфліктів та залучення нових позитивних знайомств. Ритуали на любов: виконуйте ритуали для залучення любові та гармонії у ваше життя.

Зростальний Місяць з 7 по 20 липня 2024 року є часом активного зростання, реалізації потенціалу та залучення позитивних змін. Використовуйте цей період максимально ефективно для досягнення своїх цілей та гармонізації життя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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